英 존슨, 총선 승리 후 첫 내각회의…"국민에 보답해야"

레이건 前 대통령 발언 인용하며 "지금부터가 중요" 강조'You ain't seen nothing yet'(정말 중요한 것은 지금부터다)보리스 존슨 영국 총리가 17일(현지시간) 오전 열린 내각회의에서 총선 승리 이후 유권자들의 기대에 보답하기 위해 '죽어라'(flat out) 노력해야 한다는 입장을 나타냈다.일간 가디언, BBC 방송에 따르면 지난 12일 열린 총선에서 보수당의 압도적인 승리로 재집권을 이끈 존슨 총리는 이날 하원이 다시 열리는 것에 맞춰 총선 후 처음으로 내각회의를 소집했다.그는 이번 총선 캠페인 기간 열심히 노력해 준 각료들에게 감사를 표시하면서, 새로 선임한 사이먼 하트 웨일스 담당 장관에게 환영 인사를 건넸다.존슨 총리는 이후 보수당 정부가 국민을 위해 헌신해야 한다는 입장을 강조했다.존슨 총리는 "이 나라의 유권자들은 정부와 우리 당이 더 낫도록 변화시켰다"면서 "우리는 이 나라를 더 좋은 곳으로 만들기 위해 죽어라 일하면서 그들의 신뢰에 반드시 보답해야 한다"고 말했다.그는 "우리는 국민의 정부, 국민의 내각이라고 말하는데 쑥스러움이 없어야 한다"면서 "우리는 영국 국민의 우선순위를 해결하는데 노력할 것이며, 이것이 국민이 우리에게 원하는 것"이라고 밝혔다.그는 "첫 100일 내지 140일은 매우 바쁘고 정신없는 시간이 될 것"이라며 "그러나 정말 중요한 것은 지금부터다(You ain't seen nothing yet). 사람들의 높은 기대를 충족시키기 위해 더욱 열심히 일해야 한다"고 촉구했다.'You ain't seen nothing yet'은 로널드 레이건 전 미국 대통령이 1984년 대통령 선거 승리를 이끌 때 내놓은 메시지로 유명하다.존슨 총리는 "사회 정의를 확립하고, 사회보장서비스와 노숙 문제를 해결하고, 더 나은 인프라와 교육, 기술을 통해 나라 전체의 불평등을 해소하고 하나로 단결시키기 위한 막대한 어젠다가 우리 앞에 놓여 있다"면서 "그것이 우리가 헌신하려 하는 것"이라고 밝혔다.존슨 총리는 8∼10월 3개월간 고용률이 76.2%로 사상 최고 수준을 나타냈다는 통계청 발표를 인용하면서 "영국 경제는 계속해서 견조한 성장을 이어갈 것이며, 정부는 이를 더욱 강화하기 위한 조치를 취해야 한다"고 말했다./연합뉴스