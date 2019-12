스웨덴의 그룹 록시트 여성 멤버인 마리 프레드릭손이 오랜 투병생활 끝에 10일 61세를 일기로 세상을 떠났다.현지언론에 따르면 록시트에서 보컬을 맡은 프레드릭손은 2002년부터 17년간 암 투병 생활을 해왔다.프레드릭손은 2010년께 병이 호전되며 다시 투어를 하는 등 음악 활동을 했으나, 6년 후 병이 악화하면서 음악 활동을 중단했다.록시트는 'It must have been love'와 'Listen to your heart' 등 히트곡을 남겼다.전 세계적으로 8천만 장의 앨범을 판매했다.록시트에서 프레드릭손의 파트너로 작곡을 맡았던 페르 게슬은 트위터에 "뛰어난 음악가였고, 목소리의 달인이었고, 놀라운 연주자였다"면서 "내 흑백 노래를 아름다운 색으로 칠해줘 고마워"라고 추모했다./연합뉴스