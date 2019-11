유로폴 "IS 온라인 선전 대대적 단속…2만6천건 차단"

유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴은 최근 수니파 극단주의 무장조직 '이슬람국가'(IS)의 온라인 선전 활동을 대대적으로 단속, 이 조직에 심각한 타격을 가했다고 밝혔다.26일(현지시간) AP, AFP 통신에 따르면 유로폴은 지난 21∼24일 IS 온라인 선전 활동에 대한 대규모 단속을 벌여 IS 선전매체 아마크 통신 관련 정보를 비롯해 소셜미디어 계정, 영상 등 IS 온라인 선전 콘텐츠 2만6천건을 확인, 차단했다고 25일 전했다.IS는 올해 초 앞서 장악한 대부분의 영토를 잃었지만, 온라인 선전 활동은 계속하고 있다.유로폴과 공조한 벨기에 경찰 측은 이번 단속은 IS에 심각한 타격을 가해 IS가 예전 수준으로 온라인 선전 활동을 복원하려면 상당한 노력이 필요할 것이라고 설명했다.벨기에 경찰은 IS의 선전은 유럽 시민의 급진화로 직접 이어질 수 있다면서 온라인 선전 활동 단속의 중요성을 강조했다.다만, IS 온라인 선전 활동은 이전 단속 때도 놀랄 만큼 빠른 속도로 복구됐기 때문에 이들의 움직임을 계속 주시할 것이라고 덧붙였다.경찰은 이와 함께 IS 온라인 선전물 유포 혐의로 한 남성을 스페인에서 체포했다./연합뉴스