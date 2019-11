터키 "8일간 외국인 IS 포로 15명 추방"

터키가 자국 내 구금 중인 수니파 극단주의 테러 단체 '이슬람국가'(IS) 포로 15명을 출신국으로 송환했다고 밝혔다.터키 내무부는 20일(현지시간) 성명을 내고 "이달 11일부터 19일 사이 총 15명의 외국인 IS 포로를 본국으로 추방했다"고 전했다.성명에 따르면 15명 가운데 10명이 독일 국적이며, 네덜란드 국적자 2명을 비롯해 미국·영국·덴마크 국적자 각 1명씩이 포함됐다.내무부는 "송환센터에는 아직 944명의 외국인 테러리스트와 무국적자 1명이 있다"며 "이들을 모두 출신국으로 돌려보낼 것"이라고 덧붙였다.쉴레이만 소일루 터키 내무장관은 지난 2일 "터키는 다에시(IS의 아랍어식 약칭)를 위한 호텔이 아니다"라며 자국 내 IS 포로들을 본국으로 추방하겠다고 예고했다.이후 터키는 지난 11일 미국·덴마크·독일 국적 IS 포로의 추방을 시작으로 강제 송환에 착수했다.소일루 장관은 전날 "이번 주 내로 아일랜드와 네덜란드 출신 IS 포로 6∼7명을 더 돌려보낼 계획"이라며 "연말까지 구금 중인 IS 포로 대부분을 출신국으로 돌려보낼 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다./연합뉴스