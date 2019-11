美국방부 "미군의 시리아 북동부 철수로 IS 이득 봐" 분석

국방부 감찰관실 보고서…"수괴 알바그다디 사망에도 IS 타격 적을 것"' />지난달 시리아 북동부에서 미군을 철수하기로 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 결정과 이어진 터키의 시리아 침공으로 이슬람국가(IS)가 이득을 봤다는 미 국방부 분석 결과가 나왔다.로이터·블룸버그통신에 따르면 미 국방부 감찰관실은 19일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 보고서를 발표했다.보고서는 "IS가 터키의 시리아 북동부 침공과 미국의 철군을 활용해 시리아 내 역량과 자원을 복구하고 해외 지역을 공격할 능력을 강화했다"고 분석했다.이어 수괴인 아부 바크르 알바그다디의 최근 사망에도 불구하고 IS가 "군사 작전을 계속 펼치고 적어도 현재의 경로와 응집력은 유지할 것"이라고 전망했다.보고서는 미군 철수 후 이 지역에 주둔 중인 시리아와 러시아 군은 IS 격퇴를 우선시하지 않을 것이라며 "미국의 반(反)테러 압력이 없다면 ISIS(IS의 옛 이름)는 서방을 겨냥하고 전 세계에 분포해있는 자신들의 네트워크와 지부를 지원할 '시공간적 여유'가 있을 것"이라고 덧붙였다.글렌 피네 미 국방부 감찰관은 당초 해당 보고서의 발표일은 지난 9월 30일이었지만 지난달 미국의 시리아 철군 등 "중요한 사건들"이 잇따라 발생해 발표를 미뤘다고 설명했다.트럼프 대통령은 지난달 초 터키의 시리아 북동부 군사작전에 개입하지 않겠다고 돌연 선언한 후 미군 철수를 지시했다.터키는 이에 '평화의 샘' 군사 작전을 개시, 이 지역 쿠르드족을 침공했다.터키는 시리아 내 쿠르드 민병대 인민수비대(YPG)를 자국 내 쿠르드 분리주의 무장투쟁 조직인 '쿠르드노동자당'(PKK)의 분파로 규정하고 최대 안보위협으로 여기고 있다.미국은 시리아 철군 발표 후 IS 격퇴전을 함께 수행한 쿠르드를 저버렸다는 비판은 물론, 쿠르드군과 미군의 부재를 틈타 IS가 다시 세력 확장을 도모할 수 있게 했다는 지적을 줄곧 받아왔다.트럼프 대통령은 이 같은 비판이 거세게 일자 동부 시리아 유전지대의 미군 기지를 강화하는 식으로 병력을 재배치하고 있다.척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이번 보고서가 "(IS 재집결에 대한) 우리의 가장 큰 우려들 대부분을 확인해준다"고 말했다./연합뉴스