수괴 사망에도 IS 위협 여전…'충성맹세'에 말리 테러 배후 자처(종합)

이집트·방글라데시 무장세력, IS 새 지도자에 충성 다짐최근 이슬람 극단주의 테러단체 '이슬람국가'(IS)의 수괴 아부 바크르 알바그다디가 사망한 뒤 IS의 테러를 둘러싼 긴장감이 고조되고 있다.IS의 이집트 지부인 '시나이지방'은 2일(현지시간) IS의 새 지도자 아부 이브라힘 알하셰미 알쿠라이시에게 충성을 맹세했다고 AP, 로이터통신 등 외신이 보도했다.시나이지방은 이날 소셜미디어인 텔레그램에 조직원 수십명이 나무 사이에 서서 알쿠라이시에게 충성을 다짐하는 사진들을 올렸다.시나이지방은 이집트 시나이반부 북부에 거점을 두고 활동한 이슬람 무장단체 '안사르 베이트 알마크디스'(ABM)가 2014년 IS에 충성을 맹세하고 조직명을 바꾼 것이다.이 단체는 이집트 군경과 콥트교도 등을 대상으로 테러를 지속해서 저질러왔다.방글라데시의 이슬람 무장단체도 이날 알쿠라이시에게 충성을 맹세하는 사진을 공개했다고 외신이 전했다.앞서 지난달 27일 도널드 트럼프 미국 대통령은 IS를 이끌어온 알바그다디가 미군 특수부대의 작전으로 사망했다고 발표했다.그 나흘 뒤인 31일 IS는 알바그다디의 사망을 확인하고 알쿠라이시를 새 지도자로 선출했다고 발표한 뒤 미국에 보복하겠다고 위협했다.알쿠라이시는 신상과 IS 내 역할이 알려지지 않은 인물이다.그에 대한 이집트와 방글라데시 무장세력의 충성 맹세는 IS의 잇따른 테러 주장과 맞물려 불안감을 키운다.지난 1일 서아프리카 말리의 북부지역 메나카시(市) 군기지에서 무장세력의 테러로 군인 53명과 민간인 1명 등 54명이 숨졌으며 IS는 다음날인 2일 이번 공격을 자신들이 저질렀다고 주장했다.말리 테러는 IS가 알바그다디의 사망을 인정하고 나서 배후를 자처한 첫 공격이다.IS는 2일 메나카시 인근에서 장갑차를 몰고 가던 프랑스군 1명이 사제폭발물 공격으로 사망한 사건의 배후도 주장했다.말리를 포함한 아프리카 사하라사막 이남의 '사헬지대'는 알카에다, IS 등 이슬람 테러조직들이 세력을 확대하는 지역으로 평가된다.IS가 말리에서 테러를 감행했다고 주장한 것은 조직 수장의 사망에도 불구하고 건재를 과시하려는 의도가 아니냐는 분석이 나온다.블룸버그 통신은 알바그다디가 숨졌지만 IS 추종자들은 여전히 전열을 가다듬고 아프리카의 먼 지역으로 그들의 사상을 확산하고 있다고 분석했다.일각에서는 IS가 알바그다디 사망에 대한 보복 테러에 본격적으로 나설수 있다는 우려도 나오고 있다./연합뉴스