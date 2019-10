'국가 참칭'한 테러조직 IS 주요일지

미국 정부가 27일(현지시간) 시리아 서북부 극단주의 테러조직 이슬람국가(IS)를 이끌던 수괴 아부 바크르 알바그다디가 군사 작전으로 사망했다고 발표했다.IS는 이라크 서부에서 알카에다의 분파로 조직된 강경 수니파 무장조직이었으나 '칼리프 국가'(종교지도자 칼리프가 정치 권력을 쥐는 이슬람 초기의 신정일치 체제로 다스리는 정권)를 참칭하고 중동, 북아프리카에 지부를 둔 국제 테러조직으로 세를 불렸다.미국은 2014년 국제동맹군을 결성해 IS 소탕 작전을 개시했다.미국뿐 아니라 이란, 터키 등 중동 군사 강국까지 IS와 전쟁을 명분으로 군사력을 투입하면서 IS의 근거지였던 이라크, 시리아는 이들 열강의 전장이 됐다.다음은 IS 관련 주요 일지.▲ 1999 = 요르단 출신 아부 무사브 알자르카위, 아프가니스탄에서 알카에다와 접촉한 후 수니파 무장조직 '자마아트 알타우히드 왈지하드'(JTJ, 유일신 지하드조직) 구성▲ 2001 = 미군의 아프간 침공 후 근거지를 이라크로 이전▲ 2004.6.22 = 김선일씨 참수, 이라크 팔루자 도로변에 유기▲ 2004.10 = JTJ를 알카에다 이라크지부로 전환▲ 2006.6.8 = 자르카위, 미군 공습에 사망, 아부 아윱 알마스리가 지도자 승계▲ 2006.10.13 = 이라크 이슬람국가(Islamic State of Iraq, ISI) 설립 선포, 아부 오마르 알바그다디를 에미르(군주)로 발표▲ 2010.4.18 = 마스리와 알바그다디, 미군·이라크 공습에 사망▲ 2010.5.16 = 새 지도자로 아부 바크르 알바그다디 발표▲ 2013.4.8 = 알바그다디, 이라크·시리아 이슬람국가(ISIS, ISIL) 수립 선언▲ 2014.1.4 = 이라크 팔루자 대부분과 라마디 일부·바그다드 서부 장악▲ 2014.1.13 = 시리아 락까 장악▲ 2014.2 = 알카에다, ISI와 절연 선언▲ 2014.6.10 = 이라크 모술 장악, 시리아 데이르에즈조르주(州) 대부분 장악▲ 2014.6.15 = 버락 오바마 미국 대통령, 이라크 IS 격퇴전 승인▲ 2014.6.29 = 칼리프국가(IS) 수립 선포, 바그다디를 신정(神政)일치 지도자 칼리프(칼리프 이브라힘)로 지명▲ 2014.7.8 = 바그다디, 모술 알누리 대(大)모스크에서 공개 설교▲ 2014.8.8 = 미군, 이라크 정부 요청으로 북부 이라크 IS 공습▲ 2014.9.23 = 미군 주도 국제동맹군, 시리아 IS 격퇴 작전 전개▲ 2015.3 = 나이지리아 극단주의조직 보코하람, IS에 충성 선언▲ 2015.10.31 = 러시아 메트로제트항공 전세기 추락(224명 사망) 배후 자처▲ 2015.11.13 = 파리 동시다발 테러(130명 사망) 배후 자처▲ 2016.3.22 = 브뤼셀 공항·지하철역 폭탄 공격(32명 사망) 배후 자처▲ 2016.8.6 = 국제동맹군 연계 쿠르드·아랍연합 '시리아민주군'(SDF), 시리아 만비즈 탈환▲ 2017.1.1 = IS, 이스탄불 나이트클럽 총기공격(39명 사망) 배후 자처▲ 2017.5.22 = IS, 맨체스터 공연장 자폭공격(22명 사망) 배후 자처▲ 2017.6.7 = IS, 테헤란 소재 이맘 호메이니 영묘와 의회 자폭공격(17명 사망) 배후 자처▲ 2017.6.21 = IS, 모술 알누리 대모스크 스스로 파괴▲ 2017.7.9 = 이라크 정부, 'IS 최대 거점' 모술 해방 선언▲ 2017.10.17 = SDF 'IS 수도' 락까 완전 장악 발표▲ 2017.11.3 = 시리아군, 데이르에즈조르시(市) 탈환. 이라크정부, 이라크 내 IS 최후 거점 알까임 해방 선언.▲ 2017.11.9 = 시리아군, 시리아 동부 알부카말 장악, 'IS에 승리' 선언▲ 2018.5 = 시리아군, IS로부터 다마스쿠스 남쪽 야르무크 캠프 탈환.▲ 2018.9 = SDF, 시리아 동부 하진 해방작전 개시 선언▲ 2018.12 = 도널드 트럼프 미 대통령 '시리아 철군' 선언▲ 2019.3.22 = 트럼프 미 대통령 "칼리프국 영토 제거" 발표▲ 2019.10.27 = 트럼프 미 대통령, IS 수괴 알바그다디 사망 발표/연합뉴스