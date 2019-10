쿠르드 총사령관 "역사적 작전"…IS 수괴 알바그다디 사망 암시

미군과 함께 수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가'(IS) 격퇴전을 수행해 온 시리아민주군(SDF) 총사령관이 트위터를 통해 '성공적이고 역사적인 작전'을 수행했다고 밝혔다.마즐룸 아브디 SDF 총사령관은 27일(현지시간) 자신의 트위터 계정에 "미국과의 합동 정보작업을 통한 성공적이고 역사적인 작전"이라는 문구를 게시했다.아브디 총사령관은 '성공적이고 역사적인 작전'이 무엇인지 명확히 밝히지 않았으나, IS 수괴인 아부 바크르 알바그다디(48) 제거 작전을 암시한 것으로 풀이된다.미국 언론은 미군이 시리아 북서부 이들립 주(州)에서 군사작전을 통해 알바그다디를 제거했다는 소식을 전하고 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중대 발표를 예고했다.미국 매체들은 26일 자정이 지나 시리아 이들립 지역을 미군이 공습했고 이 공격으로 알바그다디가 숨졌다고 보도했다.일부 매체는 알바그다디가 미 특수작전부대가 몰려들자 입고 있던 자살폭탄 조끼를 터뜨린 것으로 추정된다고 전했다.쿠르드 민병대(YPG)가 주축을 이룬 쿠르드·아랍 연합 전투부대인 SDF는 미군과 함께 IS 격퇴전에 참여해 IS 점령지를 탈환하는 데 큰 공을 세웠다.지난 3월 IS 최후의 점령지인 바구즈 탈환의 주역도 SDF였다.SDF는 시리아 북부 주둔 미군의 철수로 터키의 공격을 받아 궁지에 몰렸으나 IS 잔당 격퇴전을 계속해 왔다./연합뉴스