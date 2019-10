2011년 내전 이후 시리아 쿠르드 관련 주요 일지

시리아 북동부에서 쿠르드 민병대(YPG)를 몰아내기 위한 터키의 군사작전이 13일 만에 마무리됐다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 22일(현지시간) 러시아 휴양도시 소치에서 회담하고 쿠르드 민병대(YPG)를 터키-시리아 국경에서 30㎞ 밖으로 철수시키기로 합의했다.미국의 묵인 아래 지난 9일 군사작전을 개시한 터키는 시리아 쿠르드족과 자국의 쿠르드 독립 세력을 분리하는 성과를 거뒀고, 러시아는 미국의 빈자리를 꿰차며 중동의 중재자로 떠올랐다.바샤르 알아사드 대통령이 이끄는 시리아 정부 역시 7년 만에 북동부의 통제력을 회복했지만, 쿠르드족은 '독립국 건설'의 꿈을 사실상 접어야 하는 처지가 됐다.다음은 2011년 시리아 내전 발발 이후 현재까지 시리아 쿠르드족 관련 주요 일지.▲ 2011. 3 = 시리아 남서부 다라에서 바샤르 알아사드 대통령 정권의 압제에 반대하는 평화 시위 시작.▲ 2011. 7 = 시리아 전역서 100만명 이상 반정부시위 참가.정부군 공격으로 하마 등에서 최소 139명 사망▲ 2012. 6 = 시리아 정부군, 수도 다마스쿠스 방어를 위해 북부 지역서 철수▲ 2012. 8 = 시리아 반군, 제2 도시 알레포 동부 장악▲ 2013. 11 = 시리아 쿠르드족 대표 단체 민주동맹당, 과도정부 수립할 제헌 의회 설립 발표▲ 2014. 1 = 시리아 쿠르드족, 동북부 도시 하사케에서 자치정부 수립 발표▲ 2014. 6 = 아부 바크르 알바그다디 이라크 모술서 '이슬람국가'(IS) 수립 선포▲ 2014. 9 = 쿠르드 인민수비대(YPG), IS 격퇴전 전개▲ 2015. 2 = YPG, IS로부터 시리아 북부 코바니 사수 성공▲ 2015. 3 = YPG, 탈 하미스·탈 타미르·탈 아브야드 등 IS 점령지 탈환▲ 2015. 9 = 러시아, 시리아 사태 군사 개입▲ 2015. 10 = YPG, 아랍 반군 단체와 함께 시리아민주군(SDF) 결성▲ 2016. 8 = 미군 지원받은 SDF, IS로부터 시리아 만비즈 탈환▲ 2016. 8 = 터키군, 시리아 북부 군사작전 전개. 알밥, 다비끄, 자라불루스 등 장악.▲ 2017. 10 = SDF, IS '수도' 시리아 락까 장악 발표▲ 2018. 3 = 터키군, 시리아 북서부 쿠르드 도시 아프린 군사작전 전개, SDF 몰아내고 도시 장악.▲ 2018. 9 = SDF, 시리아 동부 하진 해방작전 개시 선언▲ 2018. 12 = 도널드 트럼프 미국 대통령, 시리아 철군 결정▲ 2019. 3 = SDF, 미군과 함께 IS 최후의 점령지 바구즈 함락▲ 2019. 3 = 트럼프 미국 대통령 "칼리프국 영토 제거" 발표▲ 2019. 8. 7 = 터키, 미국과 '시리아 안전지대' 설치 합의▲ 2019. 10. 6 = 美 백악관, 터키군의 시리아 북동부 군사작전에 불개입 선언▲ 2019. 10. 9 = 터키군, 시리아 북동부 진격. '평화의 샘' 작전 개시▲ 2019. 10. 12 = 터키군, 시리아 국경도시 라스 알-아인 점령▲ 2019. 10. 12 = 트럼프 대통령, 시리아 북부 주둔 미군 철수 지시▲ 2019. 10. 13 = 터키군, 탈 아브야드 점령▲ 2019. 10. 13 = SDF가 관리하던 IS 포로 구금시설에서 785명 탈출▲ 2019. 10. 13 = SDF, 알아사드 정권에 지원 요청▲ 2019. 10. 14 = 시리아 정부군, 만비즈에 병력 배치▲ 2019. 10. 14 = 미국, 터키에 철강 관세 인상 등 경제 제재 부과▲ 2019. 10. 16 = 러시아, 터키·쿠르드 대치 중인 만비즈서 순찰 활동▲ 2019. 10. 17 = 시리아 정부군, 터키 국경과 맞닿은 코바니 진입▲ 2019. 10. 17 = 터키, 미국의 중재로 5일간 조건부 휴전 합의▲ 2019. 10. 22 = 조건부 휴전 종료. 러시아·터키 정상회담▲ 2019. 10. 22 = 러시아-터키, 시리아 국경지대서 YPG 철수시키기로 합의./연합뉴스