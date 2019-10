'드럼의 마왕' 크림 드러머 진저 베이커 별세

블루스·재즈 등 다양한 장르 섭렵…독창적 연주로 정평전설적인 영국 록 그룹 크림의 드러머 진저 베이커가 6일(현지시간) 80세를 일기로 눈을 감았다.AP 통신에 따르면 베이커의 유족은 이날 트위터에 "진저는 오늘 아침 (영국의) 한 병원에서 평화롭게 세상을 떠났다"고 밝혔다.정확한 사인은 공개되지 않았다.블루스와 재즈를 비롯한 여러 장르를 넘나들며 강렬하고 독창적인 소리를 선보였던 베이커는 록 역사상 가장 위대한 드러머 중 한 명으로 평가받는다.런던에서 태어나 15살부터 드럼을 연주한 베이커는 1960대 초 리듬앤드블루스 밴드 그레이엄 본드 오가니제이션(The Graham Bond Organization) 활동을 통해 초기 명성을 쌓았다.이후 이때 함께 연주한 스코틀랜드 출신 베이시스트 잭 브루스, 당시 이미 런던에서 가장 '핫한' 기타리스트로 알려졌던 에릭 클랩턴과 1966년 록 밴드 크림을 결성, '스타'의 반열에 올랐다.크림은 2년 여에 불과한 활동 기간 1천만 장이 넘는 앨범을 팔며 당대 가장 성공적인 밴드로 자리매김했다.멤버들은 '선샤인 오브 유어 러브(Sunshine of Your Love)', '화이트 룸(White Room)' 등 대중적 감성에 맞으면서도, 수준 높은 연주 기량이 돋보이는 곡들을 선보여 록 음악 역사에 큰 자취를 남겼다.1970년대 이후로도 베이커는 나이지리아 뮤지션 펠라 쿠티, 재즈 드럼의 '전설' 아트 블레이키와 협업하고 펑크 밴드 퍼블릭 이미지에서 연주하는 등 왕성한 활동을 이어갔다.1993년에는 크림 활동으로 로큰롤 명예의 전당에 입성했다.강렬한 눈빛에 붉은 머릿결을 휘날리는 모습으로 대중에게 각인된 베이커는 힘 있는 소리를 내면서도 두 가지 이상의 리듬을 동시에 연주하는 '폴리 리듬'을 구사하는 독창적인 드러머로 평가된다.영국 록그룹 폴리스의 드러머 스튜어트 코플랜드는 2013년 한 인터넷 매체에 "아무도 베이커의 발자취를 따라가지 못했다"라며, "모두가 존 보넘(레드 제플린의 드러머)의 연주를 흉내 냈지만, 베이커의 스타일을 따라 한 사람은 보기 드물다"고 말했다.베이커는 무대 위 실력만큼이나 까칠한 성격으로도 유명했다.크림 활동 당시 베이시스트 브루스와의 계속된 불화는 결국 1968년 밴드를 해체에 이르게 했다.그는 록 그룹 더 후의 키스 문 등 당대 다른 드러머들에 대해 "스타일이나 음악적 배경 없이 그저 두드리기만 하는 자들(basher)"이라고 혹평하기도 했다고 AP 통신은 전했다.2010년 발간한 자서전 '헬레이저: 세계 최고 드러머의 자서전'에서도 그의 거침 없는 성격이 잘 드러난다.그는 이 책에서 "존 보넘이 영국 록에는 오직 두 명의 드러머만 있다고 했다 - 그 자신과 진저 베이커"라고 전한 후 "이에 대한 내 반응은 '이런 건방진 자식(cheeky little bastard)'이었다"고 썼다.2012년에는 자신에 관한 다큐멘터리를 촬영하는 도중 제작자 제이 벌거를 지팡이로 때리는 모습이 카메라에 고스란히 담기기도 했다./연합뉴스