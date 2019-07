"공짜로 주는 개인정보는 그만"…美서 데이터 가치 재평가 기류

NYT "공짜 데이터로 IT 공룡만 돈 벌어…불균형 바로잡자 움직임""제너럴모터스(GM)가 자동차 재료인 강철이나 고무, 유리에 대해 값을 지불하지 않는다고 상상해 보세요.그게 바로 대형 인터넷 회사들이 하는 일입니다.최근 디지털 데이터의 가치를 분석한 경제학자 로버트 셔피로는 뉴욕타임스(NYT)에 이같이 말했다.NYT는 25일(현지시간) '당신의 데이터에 대한 정보기술(IT) 공룡들의 통제력을 완화하라는 요구가 증가하고 있다'는 제목의 기사에서 셔피로의 발언을 소개했다.인터넷 검색이나 '좋아요' 누르기, 소셜미디어에 올린 포스트, 온라인 상점 구매 등 사람들이 하는 일상적 활동은 귀중한 데이터가 된다.사람들의 나이, 성별, 주거지 등의 정보를 담고 있는 것은 물론 관심사나 욕망을 투영하기 때문이다.그러나 사람들은 무료 서비스를 받기 위해 이를 기꺼이 넘겨준다.대신 가장 큰 경제적 수혜는 구글이나 페이스북 같은 IT 공룡들에 돌아간다.NYT는 "그들 기업의 부(富)는 온라인 대중들이 제공한 정보를 수확하고 상업화해 구축한 것"이라고 지적했다.그러나 이런 경로를 바꾸려는 사람들이 점점 늘고 있다.공짜로 데이터를 넘겨주고 IT 공룡이 혜택을 독식하는 데이터 거래법을 바꾸자는 것이다.교수부터 경제학자, 기술자, 법률가까지 직업군도 다양하고 그 이념적 스펙트럼도 중도진보에서 자유시장을 옹호하는 보수주의까지 폭넓다.이들이 추구하는 방법도 여러 갈래다.어떤 이들은 개인 데이터에 가치를 매기기 위한 연구를 했다.'온라인 프롤레타리아'들을 위해 더 나은 거래를 중개할 방법을 알려주기 위해서다.또 다른 사람들은 데이터를 거래 가능한 자산이나 노동으로 인정하는 방안을 제시한다.이를 통해 효율적인 데이터 시장을 만들고 개인과 사회에 더 많은 '디지털 부(富)'를 돌려주자는 것이다.미 의회에서도 이와 관련된 움직임이 있다.지난달 마크 워너(민주·버지니아) 상원의원은 거대 인터넷 기업들이 이용자들에게 어떤 개인 데이터를 수집했으며 그 데이터의 가치는 얼마인지 정기적으로 알려주도록 하는 법안을 공동 발의했다.워너 의원은 "나는 접근법이 어떠해야 하는지에는 확신이 없다"면서도 "하지만 현 상황, 이처럼 막대한 힘의 불균형은 견딜 수 없다"고 말했다.그는 법안의 목표가 소비자들에게 포기하고 있는 데이터의 가치가 얼마나 되는지 '감'을 주려는 것이라고 설명했다.반론도 있다.광고와 데이터를 대가로 지불하고 공짜 인터넷 서비스를 누리는 게 소비자에게 나쁜 거래만은 아니란 것이다.매사추세츠공대(MIT) 슬론경영대학원의 에릭 브린욜프슨 교수는 2012년 공짜 인터넷 서비스에 따른 소비자 편익이 미국에서만 1천억 달러(약 118조원)라고 추산한 바 있다.NYT는 "그러나 더 많은 사람들이 거대 인터넷 기업들이 어떻게 개인정보를 이용하는지 알게 되면서 새로운 데이터 거래의 지지자들이 동력을 얻고 있다"고 보도했다.예컨대 구글이나 페이스북, 아마존에 정보를 넘기는 것이 단순히 관심사나 선호에 대한 정보일 뿐 아니라 타깃 광고나 얼굴 인식 같은 인공지능(AI)의 훈련을 위한 원천자료라는 것이다.또 지금까지는 사생활 보호가 주요 관심사가 돼왔지만 이제는 의원들의 관심이 소수 기업들에 대한 '데이터 부(富)'의 집중으로 옮겨가고 있다고 NYT는 지적했다./연합뉴스