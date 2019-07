英 친유럽 시위대, 존슨 조롱한 대형풍선인형 띄워

런던 의사당 앞에 브렉시트 반대 시민 수천명 모여 집회기저귀를 찬 도널드 트럼프 미국 대통령 인형에 이어 이번에는 머리를 산발한 보리스 존슨 인형이 런던에 등장했다.브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)에 반대하는 시위대가 차기 영국 총리가 유력한 보리스 존슨 전 외무장관을 희화화한 인형을 20일(현지시간) 집회에 들고나온 것.가디언 등 영국 언론에 따르면 영국의 유럽연합(EU) 잔류를 주장하는 시민들은 이날 런던 웨스트민스터의 의사당 광장에 모여 '노 투 보리스, 예스 투 EU'(No to Boris, Yes to EU)라는 제목의 대규모 집회를 벌였다.시민 수천 명이 들고나온 유럽연합기와 자국기 유니언잭과 더불어 하늘에는 이색적인 대형 풍선 인형이 눈길을 끌었다.차기 총리 선출이 유력한 강경 브렉시트주의자인 보리스 존슨 전 외무장관을 산발한 금발 머리에 다소 우스꽝스러운 표정을 한 어린아이로 희화화한 인형이었다.빨간 하트무늬가 들어간 바지와 흰색 셔츠를 입은 이 인형의 가슴 부분에는 '£350m'이라고 쓰여 있었다.2016년 브렉시트 국민투표 당시 존슨이 '영국이 유럽연합에 매주 3억5천만 파운드(5천100억원)를 보낸다'고 겉면에 쓴 버스를 타고 지방순회 연설을 다닌 것을 겨냥한 것이다.이는 영국이 EU로부터 환급받는 액수와 다른 기타 재정보조를 모두 빼버린 액수라서 존슨이 브렉시트를 주장하기 위해 사실을 왜곡했다는 비판이 거세게 일었다.'브리튼 포 유럽' 등 이날 집회와 행진을 주최한 단체들은 "하드 브렉시트(Hard Brexit) 총리가 등장해 우리를 절벽 끝으로 몰아세우는 것을 참지 않을 것"이라고 말했다고 가디언이 전했다.존슨 전 장관은 총리가 되면 EU와의 합의 여부와 상관없이 10월 31일 예정대로 EU를 떠난다는 입장을 고수하고 있다.존슨을 철없는 아이로 희화화한 인형 전에도 영국의 반(反)트럼프 시위대는 도널드 트럼프 미국 대통령을 휴대전화를 들고 기저귀를 찬 아이로 묘사한 풍선 인형을 띄운 적이 있다./연합뉴스