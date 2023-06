[4인4색 재미있는 골프 해석] '유튜브로 골프 배우기' 괜찮을까

양지한 프로의 '골프레슨의 필요성'하루가 다르게 세상은 변하고 불과 얼마 전까지 IT 강국이라 불리던 대한민국은 그러한 기술력을 바탕으로 우리만의 문화를 전 세계로 전파해 나가가고 있습니다. 이제는 단순한 IT 강국이 아닌 한국의 문화가 세계 문화의 중심이 되어버린 상황이 되었습니다. 이러한 긍정적인 변화의 흐름 속에 골프 역시 많은 변화를 겪게 되었습니다. 그리고 불과 2-3년 전 우리는 팬데믹(pandemic)이라는 특수한 상황을 겪게 되며 향후 10년 뒤에나 있을 수 있는 골프 호황을 미리 맛보기도 하였습니다. 이로 인하여 골프계는 많은 부분이 바뀌어 버렸고 많은 젊은 세대들이 골프문화 속에 뛰어들었습니다. 그리고 그들은 새로운 골프 문화를 주도해나가고 있습니다. 골프는 이전보다 훨씬 역동적이고 누구나 즐길 수 있는 스포츠라는 긍정적인 인식이 젊은 세대부터 파급되었습니다.하지만 이러한 긍정적인 상황의 이면에 요즘 세대의 스승을 두기 두려워하는 모습들이 유튜브 콘텐츠로 골프를 시작하게 되는 문화 역시 형성하게 되었습니다. 물론 골프산업 전반의 시스템적인 문제 일 수도 있지만 바야흐로 스승의 권위는 무너지고 모두가 평등이 우선시 되는 사회 분위기가 골프업계 전반에 다가오게 된 것입니다. 사실 우리의 골프업계는 폐쇄적인 부분이 분명히 있었으며 개선되어야 할 부분 역시 아직 많습니다. 하지만 인간 대 인간의 감정적이고 멘탈적인 케어, 세밀하고 더욱 자세한 움직임은 유튜브 콘텐츠 및 AI가 아닌 현장에서 레슨을 하는 프로들에게 지도 받는 것이 좋은 것은 분명합니다. 하지만 이러한 가르침을 줄 준비가 덜 된 스승 역시 자신의 개발과 사고의 전환이 필요할 것입니다. 분명한 점은 골프에서 자신의 스윙을 혼자서, 스스로 완벽하게 아는 것은 거의 불가능하다는 것입니다. 종종 나의 문제가 아니지만 정확하고 잘 만든 유튜브 골프 콘텐츠에 내가 연습하고 있지 않아도 되는 동작을 자신의 판단으로 연습하며 시간 낭비를 하고 있는 것은 아닐지 다시 한번 골프를 시작하는 골퍼들이 생각해 보아야 할 문제입니다.<한경닷컴 The Lifeist> 젠트리 프로골프단 양지한 골프칼럼리스트"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com