공만으로 15m 더?…고반발 골프공 '아토맥스' 국내 출시

2023년 PRGR은 RS JUST를 공개한다.PRGR RS JUST 드라이버는 PRGR사의 대표적인 RS 라인의 새로운 모델로 높은 성능과 개선된 경험을 제공하기 위해 개발 되었다.※1「뉴 엑시스 설계」를 채용하여 임팩트 시 페이스의 탄성을 더욱 극대화 시켜 많은 골퍼들이 필요한 상황에 원하는 구질을 반영할 수 있도록 하였다. W크라운과 W솔을 채용하여 임팩트 영역을 확대 하여 유효 타구면을 넓혀 비거리 손실을 최소화 했다. RS JUST는 드라이버, 우드, 유틸리티가 출시되며 모든 골퍼에게 혁신적인 디자인과 개선된 경험을 제공할 예정이다.※1:일반적으로 붙어있는 호젤과 페이스의 간격을 넓히는 기술RS JUST DRIVER• Loft – 9.5º, 10.5º• Shaft – 23 RS JUST 전용 샤프트 : M43-(S), M-40 (SR), M-37 (R)• 출시가격 : 890,000원 부가세 포함RS JUST FAIRWAY WOOD• Loft – #3 (15º), #5(18º)• Shaft – 23 RS JUST 전용 샤프트 : M43-(S), M-40 (SR), M-37 (R)• 출시가격 : 495,000원 부가세 포함RS JUST UTILITY• Loft – #3 (19º), #4(22º), #5(25º)• Shaft – 23 RS JUST 전용 샤프트 : M43-(S), M-40 (SR), M-37 (R)• 출시가격 : 415,000원 부가세 포함