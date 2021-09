브라이슨 디섐보가 지난달 30일(한국시간) BMW챔피언십 최종라운드 17번홀에서 퍼트를 놓친 후 안타까워하고 있다. 디섐보는 이날 패트릭 켄틀레이와 연장전까지 접전 끝에 패했다. 이후 한 팬이 디섐보를 놀리자 거칠게 반응하면서 충돌을 빚을 뻔 했다. AFP연합뉴스

이제 미국프로골프(PGA) 투어에서 선수를 비하하는 등 행동규칙을 위반하는 갤러리는 퇴장당하게 된다.제이 모너핸 PGA 투어 커미셔너는 1일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타에서 진행한 기자회견에서 "우리 투어의 행동 규칙을 위반하는 팬들은 대회장에서 퇴장시키겠다"고 밝혔다. '행동규칙 위반'에 대해서는 "위험한 행동을 하거나, 대회 진행에 지장을 주는 행위, 선수나 캐디, 자원봉사자, 대회 관계자, 다른 입장객 등을 희롱하는 행동 등"이라고 설명하며 "이같은 행동을 한 갤러리가 가진 입장권이나 대회장 출입 허가서는 무효가 될 것"이라고 말했다.모너핸 커미셔너는 "대회에 나온 선수들, 그리고 주위의 팬들을 존중해야 한다. 그들 대부분은 어린이들, 가족들과 함께 왔을 것이고 그들은 앞으로 평생의 팬이 될 가능성이 있는 사람들"이라고 강조했다. 그런 사람들 앞에서 특정 선수를 비하하는 말이나 행동을 할 경우 골프에 대해 좋지 않은 인식을 심어줄 수 있다는 것이다.이는 최근 일부 팬들이 브라이슨 디섐보(28·미국)를 향해 '브룩시'라고 외치며 다소 비하하는 언행을 일삼는 데 영향을 받은 조치다. 모너핸 커미셔너는 '브룩시라고 외치면 퇴장이냐'고 묻는 말에 "'존경'의 여부가 판단 기준이 될 것"이라며 "브룩시나 다른 외치는 말들을 들었을 때 존경 또는 비하의 느낌이 드느냐가 관건인데 최근 상황에서는 비하 의도가 있다고 볼 수 있고, 앞으로 이런 부분은 용인하지 않겠다는 의미"라고 답했다.'브룩시'는 디섐보와 앙숙으로 알려진 브룩스 켑카(31·미국)의 이름에서 따온 말이다. 지난달 말 BMW 챔피언십에서 디섐보가 연장전에서 패하자 한 팬이 '잘했다, 브룩시'라고 놀려 디섐보와 충돌을 빚을 뻔했다. ESPN에 따르면 디섐보가 클럽하우스 쪽으로 이동하는 중 한 팬이 ‘브룩시’라고 조롱했다. 디섐보는 소리가 난 방향으로 몇 걸음을 옮기더니 "너 그거 알아? 꺼져!(You know what? Get the f**k out!)"라고 응수했다. 이후 디섐보는 주변 경찰에게 해당 팬을 제지해 줄 것을 요청한 뒤 자리를 떠났다.미국 골프채널은 '스포츠에서 팬들의 예의범절을 제도화하기는 쉽지 않다'고 지적하기도 했다. 이에 대해 모너핸 커미셔너는 "명예의 가치, 진실성, 존경 등이 경기의 역사에 남아있는 골프는 달라야 한다는 사실에 모두 동의할 것"이라며 다른 종목과 비교할 일은 아니라고 강조했다.모너핸 커미셔너는 이날 기자회견에서 "2021-2022시즌 상금은 2020-2021시즌에 비해 3500만 달러, 18% 증가할 것"이라고 밝혔다. 또 다음달 21일 개막하는 조조 챔피언십은 예정대로 일본에서 열겠다고 발표했다.PGA 투어 2020-2021시즌은 3일 미국 조지아주 애틀랜타에서 개막하는 투어 챔피언십으로 막을 내린다. 2021-2022시즌은 2주 뒤인 16일 미국 캘리포니아주 내파에서 열리는 포티넷 챔피언십이 개막전으로 예정돼 있다.조수영 기자 delinews@hankyung.com