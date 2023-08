예상치 못한 고(高)인플레이션 원인과 해결 방향

[양현상 칼럼] 미래 우주는 새로운 경제 공간

공간은 다른 어떤 것과도 달리 상상의 나래를 불러일으킨다. 공간이 상상력에 불을 붙이는 것은 가치가 있다. 환경 위기, 군사적 갈등, 계속되는 빈부격차 등으로 많은 사람의 미래 전망이 점점 어두워지는 시대에 우주는 인류의 희망과 비전을 계속해서 제공하고 있다. 우주에서 인간 활동의 미래를 논의할 때 다양한 문제를 제시한다. 우주는 특히 비현실적인 기대에 빠지기 쉽기 때문이다.우주와 공상과학은 종종 같은 맥락에서 언급되지만, 우주가 엄청난 경제 발전의 잠재력을 가진 인간 활동의 핵심 영역이 되었다는 점이 매우 중요한 사항이다. 위성 항법, 통신 시스템 및 지구 관측은 공간을 세계 경제에 없어서는 안 될 존재로 만들었다. 더 쉽게 접근할 수 있게 되면서 자동차 제조업체와 같은 회사가 이제 자체 위성을 소유하게 되면서 새로운 기업들에게도 공간이 열리고 있다. 중소기업과 대기업을 막론하고 거의 모든 기업은 이미 경제적 이점을 위해 공간을 사용하고 있으며, 미래의 추세는 공간 자산에 적극적으로 참여하고 비즈니스 모델에 도움이 되도록 공간을 활용할 수 있는 방법을 조사하도록 유도할 것이다. 우주에서의 우리의 미래는 인류를 위한 비전을 제시하고 있으며, 비즈니스와 경제를 위한 엄청난 기회의 장이 되고 있다.우주 경제 ‒ 성장, 다양화와 새로운 비즈니스 모델2040년까지 우주 경제의 총가치는 1조 달러를 초과할 것이며 궤도에 있는 우주 발사 및 우주선의 수가 엄청나게 증가할 것이다. 우주에 대한 접근이 더 쉽고 저렴해져서 우주에서 활동은 다양화 되고 있다. Space for Earth 비즈니스 모델은 계속해서 핵심적인 역할을 하겠지만, 우주 인프라 구조의 증가하는 우주 자산에 서비스를 제공하여 Space for Space로의 전환을 알리고 있다. 비즈니스 모델은 서비스로 공간으로 더욱 전환될 것이다. 지구 관측 데이터의 지속적인 가용성으로 인해 우주는 일상생활에서 더 큰 역할을 할 수 있다. 우주 공간의 파편 제거, 우주 컨설팅, 우주 제조 및 우주 기체 MRO를 포함하여 다양한 새로운 우주 비즈니스 모델을 제시할 수 있다. 우주 기술 분야에서 2020년대 후반에 완전히 재사용할 수 있는 메가 런처의 출현으로 지금까지 볼 수 없었던 우주선의 부피, 질량, 디자인 및 응용 분야의 한계를 정할 것이다. 재사용할 수 있는 로켓은 발사 비용 절감에 크게 기여 할 것이며, 이전에 우주에 관여하지 않았던 많은 기존 기업을 포함하여 새로운 공간을 열어줄 것이다.우주의 모습을 생생하게 전달하고 있는 ‘더 문’ 영화최근 개봉한 영화 ‘더 문’은 2029년, 대한민국의 달 탐사선 우리호가 달을 향한 여정에 나선다. 위대한 도전에 전 세계가 주목하지만 태양 흑점 폭발로 인한 사고로 인해 홀로 달에 고립된 우주 대원과 필사적으로 그를 구하려는 전 우주센터장의 사투를 그린 영화이다. 발사 도중 유인 우주 탐사선이 폭발하는 사고로 인해 우주 프로젝트에서 대한민국의 입지가 좁아지고 국민의 여론이 돌아섰지만, 실패를 딛고 일어나 다시 한번 도전하는 사람들의 이야기를 담고 있다.2022년 대한민국 최초 달 탐사선 다누리호의 발사 성공 이후 위성을 탑재한 누리호 발사를 단계적으로 추진하고 있다. 이를 통한 우주개발 계획 목표 달성을 위한 차세대 발사체 개발 및 우주 강국 진입 기반 마련을 하고 있어 더욱 현실감 있는 스토리와 감동이 있다.우주 경제를 위한 우주 시장의 생태계 주목2022년 글로벌 우주 경제 규모는 4,640억 달러이며 2031년 7,680억 달러로 성장 전망이다.우주 시장은 우주산업과 방위산업 시장과 정부와 함께 구성하여 우주 경제의 생태계를 이루고 있다. 항공우주 시장에서 우주에 대한 관심과 활동은 좋은 활력이 되고 있다.그중 켄코아에어로스페이스는 NASA 아르테미스 프로젝트 발사체 부품을 공급하는 등 국내뿐 아니라 해외에서 우주산업 성장 및 변화에 발맞춰 신규 우주산업에 지속적인 투자를 통해 미래 성장동력을 확보해 나가고 있어 주목되고 있다.2009년에 우주 경제는 2,616억 달러 규모에 달했지만, 2022년에는 규모가 거의 두 배가 되었다. 우주 경제가 이렇게 꾸준한 성장 궤도를 계속한다면 약 2040년까지 1조 달러에 도달할 전망이다. 우주 경제는 선형적인 발전 경로를 따르지 않을 것이다.우주는 점점 더 커질 것이고 일상생활에서의 역할은 증가2040년까지 우주 기술은 비즈니스와 일상생활에 더욱 통합될 것이다. 오늘날 우리는 정기적으로 위성 내비게이션 서비스를 사용하여 지리적 위치를 추적한다. 일상적인 매핑 응용 프로그램에서 위성 이미지를 사용한다. 2040년까지 이러한 위성 이미지에는 모든 종류의 응용 프로그램에 대한 정보가 점점 더 많이 포함될 것이다.또한, 레이더 이미지, 열화상 및 하이퍼 스펙트럼 이미지 처리는 비즈니스 애플리케이션에 완전히 통합될 것이다. 엔지니어와 건설 노동자는 냉각 시스템의 이상적인 위치를 찾기 위해 열화상을 사용하고, 주택 개조업체는 열 손실의 원인을 신속하게 파악할 수 있을 것이다. 질병이나 가뭄의 영향을 받는 지역을 파악하고, 지역 행정은 교통 흐름과 지역 열 분포를 모터링 할 수 있다. 미래의 디지털 인프라인 메타버스는 증강 현실 하드웨어를 사용하여 물리적 풍경과 사물에 데이터를 중첩할 수 있게 할 것이다.우리는 현재 우주산업 측면에서 극단적인 가속화 시대에 살고 있다. 향후 20년 동안 2040년까지 큰 변화가 있을 것으로 전망한다. 미래 우주 공간은 새로운 경제 공간이 되고 있다.<한경닷컴 The Lifeist> 양현상 박사 (전남 우주발사체 특화지구추진단 운영위원)"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자문의 : thepen@hankyung.com