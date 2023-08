현대차증권, ‘2023 지속가능경영 보고서’ 발간

현대차증권(최병철 사장)은 지난 7월 31일 지속가능경영 추진 노력과 주요 성과를 수록한 지속가능경영 보고서를 발간했다고 1일 밝혔다.‘현대차증권 2023 지속가능경영 보고서’는 현대차증권의 사업 전략과 성과를 읽기 쉽게 풀어낸 ‘Sustainable Value Story’와 주요 ESG 정량·정성 정보를 수록한 ‘ESG Fact Book’을 중심으로 구성했다.‘Sustainable Value Story’에서는 ‘AAA(Achieve, Advance, Accelerate)’를 키워드로 현대차증권의 경쟁력을 풀어냈다. 차별화된 리스크 관리 및 사업 다각화를 통해 안정적으로 이익을 창출하고(Achieve), 신규 MTS 오픈 및 디지털 자산관리 서비스 고도화를 통해 경쟁력을 높이며(Advance), 전략·정책 수립 및 내재화를 통해 ESG 경영 고도화에 박차를 가하고(Accelerate) 있는 모습을 담았다. 특히, 각 키워드별로 ‘The Future of Finance’ 섹션을 신설하고 주요 트렌드와 사업 현황을 소개함으로써 스토리텔링을 강화했다.‘ESG Fact Book’에서는 ‘Environmental, Social, Governance, ESG Investing’으로 구분하여 세부 영역별 현황을 공개했다. 현대차증권은 거버넌스, 전략, 위험·기회, 목표, 성과로 전년대비 정보 유형을 더욱 세분화하고 공개 범위를 확대했다. 특히, 2023년 수립한 탄소중립 로드맵을 중심으로 온실가스 배출량 관리와 감축 수준을 더욱 강화해 나갈 계획임을 밝혔다.현대차증권 최병철 사장은 “사회적 책임을 다하는 금융을 통해 고객에게 보다 가치 있는 내일의 차이를 선사하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 지속가능경영 보고서를 통해 이러한 노력과 성과를 충실히 공개하고 이해관계자의 의견을 경청할 것”이라고 말했다.한편, ‘현대차증권 2023 지속가능경영 보고서’는 현대차증권 홈페이지(회사소개) ESG 경영 메뉴에서 열람 가능하며, QR코드·링크 연결 등 인터랙티브 기능을 활용하여 보고서 내용과 연관된 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.첨부 이미지