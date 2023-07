[마켓PRO] Today's Pick: "카카오게임즈, 잠재성 있지만 이대론 부족"

삼성바이오로직스 "안정적인 본업성장"

삼성엔지니어링 "여유속에 묻어나는 성장 전략"

유한양행 "국내 1차 치료 가치 매우크다"

카카오게임즈 "잠재력 항상 있지만 이대로는 부족"

LG생활건강 "총체적 난국"

아모레퍼시픽 "출혈마케팅"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다[체크 포인트]-2Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 5,964억원(+18.4% YoY), 2,289억원(+33.1% YoY)으로 컨센서스 부합 전망-삼성바이오로직스의 수주활동은 3월 28일 3,278억원, 4월 26일 7,060억원, 5월 30일 1,075억원 등 원활하게 진행되고 있으며 이러한 수주 성과는 5공장 증설 결정의 근거가 됐음-2023년 상저하고의 방향성은 하반기에 배치별 품목 전환이 적어 생긴 이슈로 큰 변화 없이 진행될 예정. 2023년 삼성바이오로직스 별도기 준 연간 매출액은 2조 8,450억원, 영업이익은 1조 2,239억원으로 전망[체크 포인트]-2분기 연결 매출액은 2조 6,469억원(+6.2% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익은 1,876억원(+22.2% YoY, -16.8% QoQ, OPM +7.1%)으로 추정. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. 매년 2분기 매출액을 비교하면 2013년 이후 최고치-다른 점이 있다면 부문별 매출 mix가 화공에서 비화공 위주로 변했다는 것. 2분기에는 부문별 주요 현장에서 공정 상 차질을 빚을 만한 일이 발생하지 않았고, 현장별 매출 기여도에 큰 변화가 없었음. 따라서 1분기 원가율이 2분기에도 이어질 것[체크 포인트]-국내 1차 치료 매출 2028년 2,160억원 추정, 2027년 연결 매출 1,611억원 상향. 2027년 EBITDA를 할인한 현가 12% 상향 국내 1차 치료 매출의 GP마진은 글로벌 얀센 로열티 GP마진 대비 절반 이상될 것=2028년 글로벌 매출 2조9000억원, 국내 1차 매출 2,160억원 추정하나 오스코텍 수수료를 차감한 GP마진은 각각 2,601억원, 1,620억원으로 국내 매출의 이익 기여도는 매우 큼. 이는 직판 및 오스코텍 수수료율 차이 때문[체크 포인트]-하드코어 MMORPG 위주의 라인업이 자기잠식과 글로벌 확장성 부족으로 이어지고 있음이 2분기 실적부터 드러날 전망-잠재력 높은 퍼블리셔인만큼 높은 기대감 받고 있지만 이제는 구체적 전략으로 증명할 시간-2분기 매출액 3024억원, 영업이익 376억원. 각각 전년대비 -11%, -54% 하락. 컨센서스 크게 하회할 전망-오딘은 아키에이지 와의 자기잠식 있었고, 아키에이지 워는 경쟁작 출시로 인해 초기대비 매출이 하향. 우마무스메는 1주년 업데이트 효과에도 매출 규모 아쉬움[체크 포인트]-2Q23E 매출액 1조 8,498억원 (-1%), 영업이익 1,822억원 (-16%, OPM 10%) -화장품 분야는 국내 부진 (면세 -26%, 방판 -5%) 및 해외 개선 (중국 +9%, 북미 +44%) -생활용품 분야는 공통비 이관 배분 영향 지속, 영업이익 -36%. 음료 분야는 환율 상승 따른 원가 부담 증가. 매출 +6% > 영업이익 +3%. 화장품의 중국 의존도 75%, 용품 마진 축소 장기화, 음료 성장 동력 부재[체크 포인트]-2Q23E 매출액 9,307억원 (-2%), 영업이익 484억원 (흑전, OPM 5%).-국내: 판매 부진 (면세 -35%, 온라인 -15%, 방판 -5%) vs. 조직개편 비용 제거. 중국: 영업 정상화 (매출 +30%) vs. 설화수 광고비 증가 및 기타 브랜드 적자. 서구: 세포라 호조, 아마존 강세, 타타하퍼 연결 vs. 상여금 지급, 마케팅 증가-서구권 저변 확장, 기타 아시아 확대, 설화수 리뉴얼 효과 기대 유효성상훈 기자 uphoon@hankyung.com