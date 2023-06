[마켓PRO] 러시아 MOEX지수는 오르는데 RTSI지수 떨어지는 이유

日 여행객 절반이 한국인, '일학개미' 기대감도 폭발 [조재영의 투자 스토리]

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com