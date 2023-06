[마켓PRO] '경기방어株' 무색하네…바닥기는 소비재 ETF, 볕들 날 올까

LG생활건강 빌리프, 세계 환경의 날을 맞아... IPX와 협업한 ‘라인프렌즈 에코 에디션’ 4종 출시

IPX가 전개하는 ‘BROWN ON GREEN(브라운 온 그린)’ 환경 캠페인에 참여LG생활건강(대표 이정애)은 트루 허브 코스메틱 브랜드 ‘빌리프(belif)’에서 세계 환경의 날을 맞아 ‘IPX(구 라인프렌즈)’와 협업한 ‘빌리프 라인프렌즈 에코 에디션’ 4종을 선보였다.이번 신제품 출시는 6월 5일 세계 환경의 날을 기념해 IPX가 전개하고 있는 ‘BROWN ON GREEN’ 캠페인에 클린뷰티 가치를 실현하고 있는 빌리프가 참여하며 성사됐다.라인프렌즈 캐릭터와 네이버가 협업을 통해 진행하고 있는 ‘BROWN ON GREEN’ 캠페인은 환경에 대한 메시지를 친숙하게 전달하고 ‘에코-프렌들리(eco-friendly)’를 지향하는 기업들과의 상품 기획 협업을 통해 가치 소비를 실천하려는 캠페인이다.빌리프는 수분 에센스, 수분 크림, 나이트 마스크, 선크림 등 브랜드 베스트셀러 4종의 포장재를 재생 용지 소재의 크라프트팩으로 제작하고 올해 캠페인 아트웍(Artwork)을 패키지 디자인에 적용한 기획 제품을 출시했다. 특히, 제품 용기 부착 등 다용도로 활용이 가능한 라인프렌즈 DIY 스티커를 전 제품에 포함해 소장가치를 높였으며, 프로모션을 통해 종이 섬유 소재인 타이벡(Tyvek)으로 만든 파우치를 증정하는 것이 특징이다.대표 제품인 '뉴메로 10 에센스 점보 세트'는 세안 직후 찰나에 사라지는 피부 수분을 지켜주는 욕실 에센스로 200ml 대용량 본품이 내장돼 넉넉하게 사용하기에 좋다. 상쾌하게 발리면서도 즉각적인 수분감을 선사하는 빌리프의 베스트셀러 수분폭탄 크림 ‘아쿠아 밤’은 부담없이 구매하거나 선물하기에 좋은 소용량의 트라이얼 세트로 구성됐다. 이외에도 여름철 피부 관리에 도움을 주는 ‘슈퍼나이츠 비타민 마스크’와 ‘UV프로텍터 톤업 선스크린’이 라인프렌즈 에코 에디션으로 준비됐다.LG생활건강 관계자는 “클린뷰티 가치를 실현하는 빌리프와, 전 세계적으로 사랑받고 있는 라인프렌즈 캐릭터가 만나 가치소비를 실천하는 제품을 준비했다”며 “가치 소비와 제품의 효능, 그리고 가성비까지 모두 고려한 이번 기획 제품으로 여름 무더위 속에서도 피부를 더욱 건강하게 가꿔보시기를 바란다”고 말했다.제품용량 및 가격빌리프 뉴메로10 점보 라인프렌즈 에코 에디션[용량] 200 ml[증정] 크리미 클렌징폼 40 ml, 라인프렌즈 DIY 스티커[권장소비자가격] 69,000원대빌리프 아쿠아밤 30 라인프렌즈 에코 에디션[용량] 30 ml[증정] 크리미 클렌징폼 40 ml, 뉴메로10 30 ml, 라인프렌즈 DIY 스티커[권장소비자가격] 29,000원대 - 빌리프 슈퍼나이츠 - 멀티 비타민 마스크 라인프렌즈 에코 에디션[용량] 75 ml[증정] 라인프렌즈 DIY 스티커[권장소비자가격] 38,000원대 - 빌리프 UV프로텍터 멀티 톤업 선스크린 라인프렌즈 에코 에디션[용량] 50 ml[증정] 라인프렌즈 DIY 스티커[권장소비자가격] 39,000원대