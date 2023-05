유진證, 통합자산관리계좌 '유진챔피언 All 어카운트' 출시

은 통합자산관리계좌 서비스 '유진챔피언 All 어카운트'를 출시했다고 16일 밝혔다.통합자산관리계좌란 하나의 계좌에서 국내외 주식은 물론, 채권, 상장지수펀드(ETF), 주가연계증권(ELS) 등 다양한 금융상품과 랩 포트폴리오를 동시에 운용할 수 있는 일임형 종합자산관리 서비스를 의미한다.'All 어카운트'는 유진투자증권 통합자산관리계좌의 브랜드로 최소 가입금액을 낮춰 모두가 누릴 수 있고, 모든 금융상품을 한 계좌에 담아 유진투자증권의 전문 프라이빗뱅커(PB)가 올바르게 관리하는 통합자산관리 플랫폼이라는 의미를 담고 있다.유진챔피언 All 어카운트 운용은 일정 이상 자격을 보유한 전문 PB가 담당한다. 고객의 투자성향과 니즈를 파악하고 있는 전문 PB가 All 어카운트 매니저가 돼 직접 운용함에 따라 고객은 자신에게 꼭 맞는 포트폴리오를 받을 수 있다.회사 측은 서비스의 장점으로 랩 계약 이후 하나의 계좌에서 영업점 내방이나 추가서류 없이 다양한 자산에 투자 및 리밸런싱이 가능한 개방형 플랫폼이라는 점을 들었다. 이에 따라 고객 또는 PB가 원하는 시점에 복잡한 절차 없이 전화 한 통으로 포트폴리오 교체가 가능해 신속하게 시장 대응을 할 수 있다는 게 회사 측의 설명이다.또한 PB의 투자역량이 결집된 지점운용형 랩 포트폴리오에 국내, 해외 자문형 랩 등 다양한 본점운용형 포트폴리오까지 결합할 수 있어 고객에게 최적화된 맞춤형 서비스 제공도 가능하다.유진투자증권은 많은 고객이 유진챔피언 All 어카운트에 가입할 수 있도록 최소 가입금액을 1000만원으로 대폭 낮췄다.조성호 유진투자증권 금융상품실장은 "고액 자산가에게 국한되지 않고 유진투자증권의 모든 고객에게 편리하고 쉬운 자산관리를 제공하고자 All 어카운트를 출시했다"며 "이 서비스는 다양한 포트폴리오들이 어우러진 강력한 자산관리 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.유진챔피언 All 어카운트는 일반형과 종합형으로 구성돼 있다. 고난도 금융투자상품 투자를 원하지 않는 고객은 일반형에, 공격적인 투자성향을 지니며 고난도 금융투자상품 투자를 희망하는 고객은 종합형 서비스에 가입하면 된다.유진투자증권 전국 영업점에서 상시 가입이 가능하며 위험등급은 1등급(초고위험)이다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com