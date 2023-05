한국타이어앤테크놀로지, 1분기 영업익 1909억…51.5%↑ [주목 e공시]

한국타이어, 고객 중심 웹사이트에 혁신 디자인 더하며 글로벌 어워드 수상...한국타이어 웹사이트, 독일 ‘iF 디자인 어워드’ 본상 영예

글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 이수일, 이하 한국타이어)의 웹사이트가 독일 ‘iF 디자인 어워드 2023(iF Design Award 2023, 이하 iF 어워드)’에서 커뮤니케이션(Communication) 부문 본상을 수상했다.한국타이어는 지난해 5월 ‘새로운 혁신 플랫폼(The New Innovation Platform)’이라는 콘셉트로 글로벌 웹사이트와 국가별 세일즈 웹사이트의 리뉴얼을 단행했다. 글로벌 웹사이트는 방문자 데이터 분석에 의거한 브랜드 경험을 중심으로, 국가별 웹사이트는 고객 접점을 위한 세일즈 정보 기반으로 개편해 프리미엄 브랜드, 하이테크, 혁신 등 한국타이어 고유의 정체성을 글로벌 고객들에게 전달하고 있다.특히, 사용자 중심에 기반한 웹사이트 설계와 시스템 개선, 세일즈 지원 강화, 브랜드 콘텐츠 신규 제작 등 고객 경험 강화에 집중한 리뉴얼을 통해 편의성은 물론 디자인까지 차별화했다.한국타이어 글로벌 웹사이트는 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십’, 세계 최초 풀 라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링(Hankook Technoring)’ 등 콘텐츠를 메인 페이지에 배치해 한국타이어만의 혁신 기술력을 경험할 수 있다.또한, 한국타이어의 모터 컬처(Motor Culture) 브랜드 ‘마데인한국(MADE IN HANKOOK)’, 컬래버레이션 프로젝트, 후원 및 공급하는 글로벌 모터스포츠 대회 등 다양한 콘텐츠를 지속 게재하며 차별화된 브랜드 커뮤니케이션을 이어 나가고 있다.국가별 웹사이트는 고객 차량에 적합한 타이어를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 구성됐으며, 사용자 위치 기반의 매장 정보 제공 등 고객 편의성이 돋보인다. 고객 지원 페이지를 통해 서비스 및 보증 정책, 타이어 정보 및 관리 요령 등 핵심 비즈니스인 타이어와 관련된 콘텐츠를 제공해 고객의 정보 접근성을 높였다.이 밖에도, 웹사이트 내 ESG, 재무 현황 등 페이지를 통해 기업 정보를 고객에게 투명하게 공개하는 중이다.한편, ‘iF 어워드’는 독일 마케팅 컨설팅 기업인 ‘인터내셔널 포럼 디자인(International Forum Design)’이 주관하는 행사로, 독일 ‘레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’, 미국 ‘IDEA(International Design Excellence Awards)’와 함께 전 세계에서 가장 공신력 있는 디자인 어워드 중 하나로 손꼽힌다.한국타이어 공식 웹사이트는 iF 어워드를 포함해 ‘2022 앤어워드(2022 Awards for New Digital Award)’, ‘웹어워드 코리아 2022(WEB AWARD KOREA 2022)’ 등 국내외 주요 어워드에서 좋은 성적을 잇달아 거두며 디지털 경쟁력을 입증하고 있다.