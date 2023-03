ProShares Ultra QQQ(QLD)가 10일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다. [종목 정보 바로가기] ProShares Ultra QQQ(QLD) 거래내역 3월 10일(현지시각) 종목명(티커) 산업분류 비중 매도애플(AAPL)전기전자5.0367% 매도마이크로소프트(MSFT)기술 서비스4.8985% 매도알파벳(GOOG)기술 서비스1.4664% 이날 미국 공시정보에 따르면 ProShares Ultra QQQ(QLD)는 애플(AAPL) 주식 3410주를 매도했다. ProShares Ultra QQQ(QLD)의 애플(AAPL) 보유비중은 5.0367%가 됐다. 마이크로소프트(MSFT) 주식 1978주를 매도했다. ProShares Ultra QQQ(QLD)의 마이크로소프트(MSFT) 보유비중은 4.8985%가 됐다. 알파벳(GOOG) 주식 1622주를 매도했다. ProShares Ultra QQQ(QLD)의 알파벳(GOOG) 보유비중은 1.4664%가 됐다. ProShares Ultra QQQ(QLD)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.ProShares Ultra QQQ(QLD) 구성종목 3월 10일(현지시각) 종목명(티커) 비중 전 거래일 매매 1 NASDAQ 100 Index SWAP Societe Generale() 8.9752% 2 NASDAQ 100 Index SWAP Goldman Sachs International() 6.0120% 3 NASDAQ 100 Index SWAP BNP Paribas() 5.9799% 4 NASDAQ 100 Index SWAP Citibank NA() 5.5413% 5 NASDAQ 100 Index SWAP UBS AG() 5.1883% 6 NASDAQ 100 Index SWAP JP Morgan Securities() 5.0813% 7 애플(AAPL) 5.0171% 매도 8 마이크로소프트(MSFT) 4.8780% 매도 9 PowerShares QQQ (QQQ) SWAP Morgan Stanley & Co. International PLC() 4.5357% 10 Net Other Assets (Liabilities)() 4.3432% 매도 11 PowerShares QQQ (QQQ) SWAP Goldman Sachs International() 3.7013% 12 NASDAQ 100 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL CITIBANK NA() 3.6585% 13 NASDAQ 100 Index SWAP Morgan Stanley & Co. International PLC() 2.8883% 14 NASDAQ 100 Index SWAP Bank of America NA() 2.6423% 15 아마존(AMZN) 2.4497% 매도 16 엔비디아(NVDA) 1.9469% 매도 1