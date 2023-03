뉴욕증시, 파월 발언·민간 고용 소화하며 보합세로 출발

화이자(PFE)가 8일(현지시각) 전일 대비 1.87% 내린 40.10달러로, 52주 신저가를 기록했다. 이 회사의 주가는 올들어 22% 떨어졌다. [종목 정보 바로가기] 화이자(PFE)의 이전 52주 최고가는 2021년 12월 16일 기록한 61.25달러였다. 최저가는 3월 1일 기록한 40.18달러였다. Pfizer Inc.는 전 세계적으로 바이오 의약품을 발견, 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매합니다. Premarin 제품군 및 Eliquis 브랜드로 심혈관 대사 및 여성 건강을 포함한 다양한 치료 영역에서 의약품 및 백신을 제공합니다. Ibrance, Xtandi, Sutent, Inlyta, Retacrit, Lorbrena 및 Braftovi 브랜드의 생물학적 제제, 소분자, 면역 요법 및 바이오시밀러; Sulperazon, Medrol, Zavicefta, Zithromax, Vfend, Panzyga 및 Paxlovid 브랜드의 멸균 주사 및 항감염 의약품, 경구 COVID-19 치료. 이 회사는 또한 Comirnaty/BNT162b2, Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac, Trumenba 및 Prevnar 계열 브랜드로 폐렴구균 질환, 수막구균 질환, 진드기 매개 뇌염 및 COVID-19와 같은 다양한 치료 영역에서 의약품 및 백신을 제공합니다. ; Xeljanz, Enbrel, Inflectra, Eucrisa/Staquis 및 Cibinqo 브랜드의 만성 면역 및 염증성 질환용 바이오시밀러; 및 Vyndaqel/Vyndamax, BeneFIX 및 Genotropin 브랜드의 아밀로이드증, 혈우병 및 내분비 질환. 또한, 회사는 위탁 제조 사업에 참여하고 있습니다. 도매상, 소매상, 병원, 진료소, 정부 기관, 약국, 개별 공급자 사무실, 질병 통제 및 예방 센터에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 Bristol-Myers Squibb Company와 협력 계약을 맺고 있습니다. Astellas Pharma US, Inc.; Myovant Sciences Ltd.; Akcea Therapeutics, Inc; 머크 KGaA; 발네바 SE; 바이오엔텍 SE; Arvinas, Inc. Pfizer Inc.는 1849년에 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있습니다. * 이 기사는 한