뉴욕증시, 파월 증언 앞두고 혼조세로 출발

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)가 7일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다. [종목 정보 바로가기] Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) 거래내역 3월 7일(현지시각) 종목명(티커) 산업분류 비중 매수홈디포(HD)소매업nan% 매수MSD(MRK)헬스케어 기술nan% 매수브로드컴(AVGO)전기전자nan% 이날 미국 공시정보에 따르면 Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)는 홈디포(HD) 주식 7만5710주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 홈디포(HD) 보유비중은 nan%가 됐다. MSD(MRK) 주식 22만91주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 MSD(MRK) 보유비중은 nan%가 됐다. 브로드컴(AVGO) 주식 4만6724주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 브로드컴(AVGO) 보유비중은 nan%가 됐다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) 구성종목 3월 7일(현지시각) 종목명(티커) 비중 전 거래일 매매 1 브로드컴(AVGO) nan% 매수 2 Bank Ozk(OZK) nan% 매수 3 Cathay General Bancorp(CATY) nan% 매수 4 Federated Hermes Inc(FHI) nan% 매수 5 Janus Henderson Group PLC(JHG) nan% 매수 6 Radian Group Inc(RDN) nan% 매수 7 MSC Industrial Direct Co Inc(MSM) nan% 매수 8 라자드(LAZ) nan% 매수 9 Insperity Inc(NSP) nan% 매수 10 레짓 앤 플랫(LEG) nan% 매수 11 에버코어(EVR) nan% 매수 12 웨스턴 유니온(WU) nan% 매수 13 Flowers Foods, Inc.(FLO) nan% 매수 14 Bank of Hawaii Corp(BOH) nan% 매수 15 First American Financial Corp(FAF) nan% 매수 16 H&R 블록(HRB) nan% 매수 17 Synovus Financial Corp.(SNV) nan% 매수 18 Jefferies Financial Group Inc(JEF) nan% 매수 19 해즈브로(HAS) nan% 매수 20 지온스 뱅코퍼레이션(ZION) nan% 매수