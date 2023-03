뉴욕증시, 제조업 지표 부진 속에 하락 출발

BOK Financial Corp(BOKF)사가 1일(현지시간) 연간 실적을 발표했다. [종목 정보 바로가기] 연간 주당순이익(EPS)은 7.68달러(약 10061원)로 전년 동기 대비 14.19% 감소했다. 시장전망치 7.68달러(약 10061원)에 비하면 0.00% 부합했다. 연간 매출은 2억7314만달러(약 3578억원)로 전년 동기 대비 44.56% 감소했다. 시장 전망치였던 18억6859만달러(약 2조4478억원)에 비하면 85.38% 하회했다. 다음 실적 발표일은 5월 30일이다. 시장 전망치는 매출 21억3157만달러, 주당순이익 9.44달러다. BOK Financial Corp(BOKF)은 1일 전 거래일 종가 대비 0.39% 내린 104.27달러로 장 마감했다. 이 기사는 AI가 GAAP(일반회계원칙)에 따라 작성했습니다. [해당 공시 바로가기] BOK Financial Corporation은 오클라호마, 텍사스, 뉴멕시코, 노스웨스트 아칸소, 콜로라도, 애리조나, 캔자스/미주리에서 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하는 북미 BOKF의 금융 지주 회사로 운영됩니다. 상업 은행, 소비자 은행 및 자산 관리의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 상업 은행 부문은 중소기업, 중간 시장 및 대규모 상업 고객을 위한 대출, 재무, 현금 관리 및 고객 상품 위험 관리 제품을 제공할 뿐만 아니라 TransFund 전자 자금 이체 네트워크를 운영합니다. 소비자 은행 부문은 소비자 지점 네트워크를 통해 중소기업 고객에게 대출 및 예금 서비스를 제공합니다. 그리고 모기지론 개시 및 서비스 활동에 참여합니다. 자산 관리 부문은 수탁자, 개인 은행, 보험 및 투자 자문 서비스를 제공합니다. 미국 정부 기관 모기지 담보부 증권 및 관련 파생 계약의 거래를 통해 모기지 시장에 유동성을 제공하고 주 및 지방 증권을 인수하는 것과 주로 관련된 중개 및 거래 서비스. 회사는