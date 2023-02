쿨리케 앤드 소파 인더스트리즈(KLIC)가 23일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 2023년 2월 23일, Kulicke and Soffa Industries, Inc.는 양식 8-K에 대한 현재 보고서의 항목 8.01에서 논의된 문제에 관한 보도 자료를 발표했습니다. 이 보도 자료의 사본은 이 보고서의 Exhibit 99.1로 제공됩니다. 항목 7.01 및 항목 9.01에 제공된 정보는 목적을 위해 "제출"된 것으로 간주되지 않습니다.2023년 2월 23일 회사는 재료 사업 및2023년 2월 23일자 보도 자료. 양식 8-K의 현재 보고서 표지용 인라인 XBRL 쿨리케 앤드 소파 인더스트리즈(KLIC)은 22일 전 거래일 종가 대비 1.33% 오른 52.71달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] Kulicke 및 Soffa Industries, Inc.는 반도체 장치를 조립하는 데 사용되는 자본 장비 및 도구를 설계, 제조 및 판매합니다. 자본 장비와 애프터마켓 제품 및 서비스(APS)의 두 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 고급 디스플레이를 제조 및 판매합니다. 다이 트랜스퍼, 플립 칩 및 TCB 고급 패키징 제품; 볼 본더, 다이 부착, 전자 어셈블리, 리소그래피, 웨이퍼 레벨 본더 및 웨지 본더 제품; 모세관, 다이싱 블레이드 및 웨지 본드와 같은 소모품; 및 자동 오프라인 프로그래밍, KNet PLUS 및 신제품 소개/제조 실행 시스템 소프트웨어 제품. 또한 장비를 서비스, 유지 보수, 수리 및 업그레이드합니다. 이 회사는 주로 미국과 아시아/태평양 지역의 반도체 장치 제조업체, 통합 장치 제조업체, 아웃소싱된 반도체 어셈블리 및 테스트 제공업체, 기타 전자 제품 제조업체, 산업 제조업체, 자동차 전자 제품 공급업체에 서비스를 제공합니다. Kulicke and Soffa Industries, Inc.는 1951년에 설립되었으며 본사는 싱가포르에 있