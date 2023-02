By ETF Central



S&P 500 지수: 주기적 노출

낮은 운용보수율 (0.03%까지 낮은 경우도 있음)

지수 구조로 인한 낮은 매매회전율

대부분 고배당을 구성하는 상당히 낮은 성과배분 때문에 괜찮은 세금 효율

엄격한 종목 성정으로 품질 유지

S&P 500 지수: 팩터 노출

S&P 500: 레버리지 노출

(2023년 2월 22일 작성된 영문 기사의 번역본)역사가 오랜 보편적 지수인 S&P 500를 좋아하지 않을 이유가 있을까?1957년 시작된 이래 S&P 500 지수의 연 수익률은 모든 배당금이 재투자된 경우 10.15%에 이른다. 대다수의 적극 관리 펀드가 더 나은 수익률을 내기에 매우 어려울 정도로 높은 수준이다.S&P Dow Jones Indices에서 발행한 최근 SPIVA 스코어카드를 떠올려 보자. 지난 15년 동안 적극 관리되는 라지캡 미국 증시 펀드의 89.38%는 S&P 500 지수보다 수익률이 낮았다. 워런 버핏이 S&P 500 지수를 투자처로 삼은 것도 당연한 일이다.SPDR S&P 500 ETF(NYSE: SPY ) 펀드가 30년 전 시작된 이후 S&P 500 지수를 추종하는 수많은 ETF가 생겨났다. 일부 ETF는 정기적인 장기 노출을 제공하지만 팩터 노출을 제공하는 경우도 있다. 아니면 수익률을 높이거나, 레버리지를 제공하거나 인버스 노출을 제공하기 위해 파생상품을 이용하는 ETF도 있다.현재 S&P 500 ETF는 스테이트 스트리트(State Street), 뱅가드(Vanguard), 아이셰어즈(iShares), 인베스코(Invesco), 글로벌엑스(Global X), 프로셰어즈(ProShares), 디렉시온(Direxion) 등 여러 자산운용사에서 제공하고 있으며, S&P 500 ETF의 템플릿은 굉장히 다양하다.투자처로서 S&P 500 ETF는 몇 가지 고유한 장점을 가지고 있다. 특히 어떤 포트폴리오든 핵심적인 미국 증시 투자 종목으로서 적절하다. 그 장점은 다음과 같다.SPDR® S&P 500(NYSE: SPY )는 현재 가장 규모가 크고 인기가 제일 높은 S&P 500 ETF이지만 결코 가장 저렴하지는 않다. SPY 펀드의 운용보수율은 0.095%로 경쟁 펀드인 Vanguard S&P 500 ETF(NYSE: VOO ), iShares Core S&P 500 ETF(NYSE: IVV )보다 3배 가까이 비싸다.그러나 SPY 펀드는 높은 일일 거래량, 아주 좁은 매수-매도 호가 스프레드, 잘 발달된 옵션 체인 등 몇 가지 특성으로 인해 계속 지배적인 위치를 차지하고 있다. 매수 후 보유(바이앤홀드) 투자자는 스테이트 스트리트(NYSE: STT )에서 SPY 펀드와 유사하지만 비용이 저렴한 SPDR® Portfolio S&P 500 ETF(NYSE: SPLG )를 확인해 보자.가치, 규모, 품질, 낮은 변동성, 높은 배당 등 증시 팩터를 목표로 삼으려는 투자자 역시 여러 팩터에 대한 추가적 스크리닝을 시행하는 S&P 500 ETF를 활용할 수 있다.팩터 ETF는 S&P 500 ETF의 수익률을 넘어설 가능성이 있지만, 높은 추적 오차(tracking error)가 발생할 수도 있다. 또한 운용보수율이 높고 포트폴리오 회전율이 높은 경향이 있다.가치투자자는 Vanguard S&P 500 Value ETF(VOOV), iShares S&P 500 Value ETF(NYSE: IVE ), SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF(SPYV)를 눈여겨볼 만하다.또한 성장주 투자자를 위한 선택지로는 Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares(NYSE: VOOG ), iShares S&P 500 Growth ETF(NYSE: IVW ), SPDR® Portfolio S&P 500 Growth ETF (NYSE: SPYG ) 등이 있다.S&P 500 노출을 성장주와 가치주로 나누고 스마트하게 배분하는 투자자가 세금 효율 측면에서 더 나은 이득을 얻을 수 있다.배당을 원하는 투자자를 위한 S&P 500 배당 ETF도 존재한다. 이런 ETF는 S&P 500 고배당 종목이나 배당성장 역사가 오래된 종목을 목표로 한다. SPDR Portfolio SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(NYSE: SPYD ), ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NYSE: NOBL )가 해당되며, 낮은 변동성을 원한다면 the Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF(NYSE: SPHD )도 적합할 것이다.마지막으로 the Invesco S&P 500® Equal Weight ETF(NYSE: RSP ) 같은 펀드는 동일가중 방식을 사용해 다른 일반적인 시가총액가중 구조로 라지캡 종목 비중이 높은 펀드와는 다르다.일반적인 S&P 500 ETF 또는 팩터 ETF보다 더 높은 수익률을 원하는 투자자는 파생상품의 도움을 받을 수 있다. 수익률 최대화를 위해서는 커버드 콜 오버레이를 활용해 소득을 높인다.이런 ETF의 장기적인 총 수익은 시장수익률을 하회할 수 있으나, 시장 변동성이 높거나 시장이 횡보세를 보일 때는 시장수익률을 상회할 수 있다. 사실상 미래의 가격 상승을 즉각적인 소득으로 전환해 주는 것이다.커버드 콜 S&P 500 ETF 중 유명한 펀드는 Global X S&P 500® Covered Call ETF(NYSE: XYLD ), Global X S&P 500® Covered Call & Growth ETF(NYSE: XYLG )다. XYLG 펀드의 커버드 콜 오버레이 규모가 더 적어서 주가 상승 정도가 더 크게 반영된다.레버리지 노출을 위해 투자자는 스왑 파생상품을 이용하는 ETF를 활용할 수도 있다. 많은 경우 이런 ETF는 S&P 500 지수 일일 수익률의 2~3배를 목표로 한다. 또한 레버리지 목표는 단 하루에 있어서 정확하기 때문에 단기 트레이딩 도구로 만들어진 것이다. 장기적으로 보유하는 경우 수익은 복리 및 변동성 손실로 인해서 크게 달라질 수 있다. 또한 상당히 운용보수율이 높은 편이다.레버리지 롱 S&P 500 ETF에는 Direxion Daily S&P 500® Bull 2X Shares(NYSE: SPUU ), Direxion Daily S&P500® Bull 3X Shares(NYSE: SPXL ), ProShares Ultra S&P500(NYSE: SSO ), ProShares UltraPro S&P500(NYSE: UPRO ) 등이 있다.마지막으로 매도포지션 노출을 제공하는 ETF도 있는데, 이 역시도 레버리지 효과를 누릴 수 있다. 동일한 리스크가 적용되지만 강도는 훨씬 세다. 왜냐하면 S&P 500 지수는 시간이 지나면서 상승하는 경향이 있으므로 인버스 S&P 500 ETF는 장기적으로 가치를 잃게 되기 때문이다. 보통은 단기적인 헤지 도구로 사용된다.인버스 S&P 500 ETF에는 ProShares Short S&P500(NYSE: SH ), ProShares UltraPro Short S&P500(NYSE: SPXU ), Direxion Daily S&P 500® Bear 1X Shares(NYSE: SPDN ), Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares(NYSE: SPXS ) 등이 있다.해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.