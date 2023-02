"월가, 美 SEC 가상자산 커스터디 규제 개편 시 이익 누릴 것"

퀀트 기반의 디지털자산 및 금융상품 투자 솔루션 기업 AM 매니지먼트가 스타트업 전문 투자사 '매쉬업엔젤스'로부터 초기 투자를 유치했다고 22일 밝혔다.뉴스1에 따르면 이는 퀀트 기반 스타트업 중에서는 첫 투자 사례이며, AM 매니지먼트에 대한 투자 규모는 공개되지 않았다.매쉬업엔젤스는 AM 매니지먼트에 투자한 배경에 대해 "(AM 매니지먼트로부터) 가상자산에 대한 정보 비대칭성 또한 해소할 수 있을 것이라 기대했기 때문"이라고 말했다.이들은 특히 AM 매니지먼트의 서비스 'QuantNow(퀀트나우)'에 대해 "투자자들이 보다 쉽게 가상자산 시장에 진입해 안정적으로 자산을 증대할 수 있을 것"이라고 기대를 표했다.AM 매니지먼트의 서비스 퀀트나우는 쉽고 간편하게 탈중앙 퀀트 트레이딩을 할 수 있는 비수탁형 플랫폼으로, 유저는 서비스를 통해 자체 알고리즘을 이용할 수 있을 뿐 아니라 직접 전략을 만들고 백테스팅(backtesting)까지 할 수 있다.AM 매니지먼트에 따르면 퀀트나우는 올해 하반기 베타 서비스를 출시할 예정이다.김호중 AM 매니지먼트 대표는 "이번 투자유치를 발판으로 가상자산사업자(VASP) 취득과 퀀트나우 글로벌 서비스를 출시할 예정"이라며 "AM 매니지먼트만의 알고리즘 트레이딩 전략으로 연 30% 이상 수익률 레코드를 만들었으니 라이선스 취득과 더불어 인재 영입을 통해 전략을 한층 고도화하겠다"고 말했다. 정효림 블루밍비트 기자 flgd7142@bloomingbit.io