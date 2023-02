By 크리스 베르뮬렌(Chris Vermeulen)AlgoTrades 알고리즘 트레이딩 시스템의 설립자 Chris Vermeulen. 이 자동 투자 시스템은 개인 투자자와 거래자를 위해 설계되었습니다. 그는 또한 양질의 ETF 무역 경고, 일일 비디오, 시장 예측, 거래 교육 및 논평을 제공하는 금 시장 거래자를 위해 고안된 TheGoldAndOilGuy 뉴스레터의 편집자이기도 합니다.(2023년 2월 20일 작성된 영문 기사의 번역본)최근 필자는 5명의 투자자와 통화를 하고 난 후 충격을 받았다. 수년간 시장에 참여했던 투자자들이고 자신의 계정으로 거래를 하는 사람들인데, 놀랍게도 ‘드로다운’(drawdown)이 무엇인지 아는 투자자는 아무도 없었다. 간단히 말하자면, 드로다운은 전반적 투자 전략의 리스크 수준을 측정하는 방법이다. 이를 통해 투자 접근 방식이 자신의 위험수용성향 내에 있는지를 파악할 수 있다.몇 년 전 필자는 설문조사를 실시했고 그 결과가 퇴보적이고 절망적이었는데, 지금도 트레이더와 투자자들은 동일한 상황이다. 따라서 필자는 오늘 드로다운에 대해서 자세히 이야기해 보려고 한다.드로다운은 하나의 투자 또는 트레이딩 계정이 최고점에서 얼마나 하락했는지를 나타낸다. 시장 하락 시기에 투자자나 트레이더에게 발생한 손실의 정도를 정량화하는 데 사용되는 지표이며, 퍼센트로 표시된다. 또한 맥시멈 드로다운(MaxDD)는 전략 시행 기간에 걸쳐 최고점 대비 최저점이 얼마나 하락했는지를 측정한다. 쉽게 말하자면 최대 손실율을 의미한다.드로다운은 투자와 트레이딩의 일부이며, 투자자의 재정건전성과 은퇴 라이프스타일에 상당한 영향을 미칠 수 있다.대규모 드로다운이 발생하면 회복하는 데 수년이 소요될 수 있고, 이미 은퇴했거나 은퇴 시기가 가까운 투자자들에게는 충격적인 상황일 수 있다. 왜냐하면 두 번째 유형의 드로다운이 존재하기 때문이다. 바로 가치 드로다운에서 회복하는 데 걸리는 시간이다. 투자자가 상당한 드로다운을 겪으면 이전 수준으로 회복하는 데 수년이 걸리고, 이 때문에 은퇴계획이 지연되거나 망가질 수 있다.맥시멈 드로다운 비교: ‘바이앤홀드’ vs. 전술투자'주식과 채권을 매수 후 보유하는 전통적인 ‘바이앤홀드’(buy and hold) 방식은 포지션과 리스크를 관리하는 지속성장전략(CGS) 방식과 같은 전략과 비교하면 드로다운 폭이 상당히 크다.필자는 다양한 자문가, 자금관리자와 일을 하는데, 이들은 모두 같은 얘기를 한다. 투자자들은 계정 수익률이 8% 정도 하락하면 초초해지고 두려워하기 시작한다는 것이다. 그런데 바이앤홀드 전략이 발생시키는 리스크를 알고 있는 피델리티, 찰스슈왑과 같은 기업 대부분과 일반 자문사들은 왜 투자자들에게 그 전략을 강요하는 걸까? 사실 이 부분에 대해 이야기하자면 끝도 없다. 어쨌든 투자자들은 금융업계가 아주 오랫동안 가했던 고통으로 인해 일종의 스톡홀름 신드롬(Stockholm Syndrome)을 가지고 있기 때문일 것이다.투자 전략별 실적두 가지 유형의 드로다운 – 가치와 시간아래 그래프는 바이앤홀드 주식/채권 포트폴리오의 2021년 시장 정점과 2022년 시장 저점 사이에 발생한 두 가지 유형의 드로다운을 보여 준다. 투자자는 드로다운 시기에 많은 돈을 잃게 된 경우 회복하려면 더 크게 상승해야 한다는 사실을 모를 수도 있다. 또한 15개월 드로다운을 겪는 경우 회복하려면 두 배의 시간이 소요된다.전통적인 바이앤홀드 투자 전략은 다양한 자산 바구니를 보유하는 방식이며, 50세 이상의 투자자들에게는 리스크가 높은 전략이다. 왜냐하면 시스템은 대규모 드로다운에 취약하고, 이는 투자자의 재무건전성에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 또 대규모 드로다운으로부터 회복하는 데 소요되는 시간은 약세장 이후에 평균 3~7년이다. 하지만 2000년 닷컴버블 붕괴의 경우에는 회복되는 데 무려 12~15년 정도가 소요되었다. 포트폴리오 성장이 지연되면 투자자의 은퇴 라이프스타일은 하향될 수도 있다.참고로 필자는 투자자들이 2023년에 시장의 37% 추가 하락에 대비해야 한다고 말해왔다. 1만 달러 투자 시 수익 성장S&P 500 지수이 차트는 포지션을 매수하고 유지하는 투자자가 대규모 가치 및 시간 드로다운으로 고통을 받을 수 있는 완벽한 사례를 보여 준다.드로다운 이후 회복에 12년 소요 나스닥 버블과 성장주안타깝게도 대부분 투자자들은 기술 종목이나 바이오테크 종목처럼 더 위험한 자산에 이끌린다. 이런 종목들은 성장주로 알려져 있다. 하락장에서 성장주를 매수하고 보유하면 회복하는 데 가장 오랜 시간이 소요되지만, 성장주로 불리기 때문에 대부분 투자자들은 최고의 투자처라고 생각한다.드로다운 이후 회복에 15년 이상 소요드로다운이 투자자를 죽이는 3가지 방법한 리서치 보고서에 따르면, 2008년과 2009년 사이에만 주가 하락과 직접적으로 연관된 6,500건의 자살이 있었다. 약세장과 드로다운이 얼마나 위험한지에 대해 제대로 알고 있지 않으면 발생할 수 있는 일이다. 일부 투자자들은 약세장을 못 본 척하면서 그냥 잘 이겨낼 수 있다고 생각한다. 그렇지만 대부분의 경우 손실의 고통은 극단적일 수 있다.안타깝게도 필자는 다음과 같은 결론에 도달했다. 어떤 사람들은 교훈을 얻기 위해 비싼 대가를 치러야 하고 도움을 주기 위해 노력하는 것 외에 할 수 있는 일이 별로 없다는 것이다. 대부분 투자자들이 모르는 한 가지는 두뇌가 생각하고 느끼고 처리하고 반응하는 작동 방식이다. 장기적 투자 성공을 위해서는 자신의 투자 특성을 알아야 한다.따라서 필자는 사리분별이 있고, 삶의 가장 중요한 단계(은퇴 직전 또는 은퇴 후)에서 자산을 보호하고 증식시키는 데 도움이 필요하다는 점을 깨닫고 있는 사람들을 돕는 데 집중한다.정서적 상처, 계정 규모 축소, 은퇴 지연과 더불어 투자자들은 더 오래 일해야 하고 삶의 질을 낮춰야 할 수도 있다. 다각화된 바이앤홀드 투자 전략은 젊은 투자자들에게는 아주 잘 작동할 수 있지만, 50세가 넘은 투자자에게 바이앤홀드 전략은 은퇴 시기의 리스크 높은 도박이다.전술투자 – 지속성장전략(CGS)전술투자(Tactical investing)는 가치와 시간 측면에서 회복하는 데 오래 걸리는 대규모 드로다운을 피하도록 도움을 주는 투자 및 트레이딩 접근 방식이다. 여기에는 시장수익률을 하회하는 자산을 매각하고 가치가 상승하는 자산에 재투자하는 방법도 포함된다. 전술투자 전략을 통해 투자자들은 하락 중인 포지션을 보유하지 않고, 시장 추세를 통해 이득을 얻을 수 있다. 또한 검증된 자산 위계 목록에 따라서 투자자들은 더 낮은 변동성을 지닌 포지션을 통해 드로다운을 상당히 축소시킬 수 있다.기술적 트레이딩 신호는 시장 방향 및 리스크를 분명히 제시한다. 이러한 신호를 활용하면 투자자들이 가격 추세를 따르고, 자산이 오를 때는 포지션을 보유하고, 수익율이 떨어질 때는 재빨리 포지션을 종료함으로써 리스크를 통제하는 데 도움이 된다.ETF 신호에 기반한 기술적 트레이딩 시스템은 검증되고 반복적인 프로세스를 제시하며 이는 일관성, 통제, 자본 유지로 이어진다. 펀더멘털 예측과 오래된 바이앤홀드 전략보다는 기술적 분석 원칙에 기반하는 적극적 투자자들은 좋은 기회를 잃을까 노심초사하는 포모증후군(FOMO) 등의 감정을 잘 조절할 수 있다.CGS 전략, S&P 500, 60/40 포트폴리오의 1만 달러 투자 시 수익 성장결론적으로, 드로다운은 투자와 트레이딩에 있어서 자연스러운 부분이지만, 투자자의 재무건전성에 큰 영향을 미칠 수 있다. 대규모 드로다운은 회복하는 데 수년이 걸리고, 은퇴가 가까운 투자자에게는 충격적인 상황이 될 수도 있다.전통적인 바이앤홀드 투자 전략은 대규모 드로다운에 취약하다. 특히 50세가 넘은 투자자의 경우에 더욱 그렇다. 전술투자는 투자자가 가치 및 시간 측면에서 대규모 드로다운을 피하는 데 유용할 수 있는 방법이다.투자자들은 검증된 자산 위계 목록에 따르고 기술적 분석 신호를 활용함으로써 낮은 변동성을 지닌 포지션을 통해 드로다운을 상당히 축소시키고, 연 수익률을 두 배 가까이 높이고, 생각보다 빠르게 은퇴할 수 있다.해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기