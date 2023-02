게리 겐슬러 "코인 스테이킹 서비스, SEC에 등록해야"

게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 의장은 가상자산(암호화폐) 스테이킹 서비스를 제공하기 위해서는 SEC에 해당 서비스를 등록해야 한다고 다시 한번 강조했다.10일(현지시간) 겐슬러 의장은 CNBC와의 인터뷰를 통해 "가상자산 스테이킹 서비스를 제공하고 싶다면 SEC의 관리를 받아야한다"며 "다른 플랫폼들은 이번 크라켄에 대한 조치를 주목해야한다"고 말했다.그는 "예치된 코인이 어떻게 쓰이고 있는지 모두가 알아야한다"며 "당신이 키를 소유하고 있지 않다면 그것은 당신의 코인이 아니다(Not your Keys, Not your coins)"고 밝혔다.앞선 9일, 글로벌 가상자산 거래소 크라켄은 미등록 서비스 제공 혐의로 SEC와 스테이킹 서비스 중단 및 벌금 3천만달러 지급에 합의했다.황두현 블루밍비트 기자 cow5361@bloomingbit.io