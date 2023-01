뉴욕증시, 실적 발표 속에 하락 출발

비내구 소비재 기업 에스티로더 컴퍼니즈(EL)사의 사장 겸 CEO(director, officer: President and CEO)인 프레다 파브리지오(Freda Fabrizio)가 지난 1월 23일 클래스 A 보통주 1만1705주, 316만350달러(약 39억1883만원)어치를 매도했다. 평균 매매가는 주당 270.00달러다. [종목 정보 바로가기] 이번거래로 프레다 파브리지오(Freda Fabrizio)의 클래스 A 보통주은 총 125762주로 줄었다.에스티로더 컴퍼니즈(EL)은 23일 전 거래일 종가 대비 2.59% 오른 274.49달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] Estée Lauder Companies Inc.는 전 세계적으로 스킨 케어, 메이크업, 향수 및 헤어 케어 제품을 제조, 마케팅 및 판매합니다. 모이스처라이저, 세럼, 클렌저, 토너, 바디 케어, 각질 제거제, 여드름 케어 및 오일 코렉터, 페이셜 마스크, 클렌징 기기, 선 케어 제품을 포함한 다양한 스킨 케어 제품을 제공합니다. 립스틱, 립글로스, 마스카라, 파운데이션, 아이섀도우, 매니큐어 및 파우더와 같은 메이크업 제품과 컴팩트, 브러쉬 및 기타 메이크업 도구. 이 회사는 또한 오 드 퍼퓸 스프레이 및 코롱뿐만 아니라 로션, 파우더, 크림, 양초 및 비누를 포함하는 다양한 형태의 향수 제품을 제공합니다. 샴푸, 컨디셔너, 스타일링 제품, 트리트먼트, 마무리 스프레이, 헤어 컬러 제품을 포함한 헤어 케어 제품과 보조 제품 및 서비스를 판매합니다. Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM 및 The Ordinary 브랜드. 회사는 백화점, 전문 멀티 소매점, 고급 향수 및 약국, 살롱 및 스파를 통해 제품을 판매합니다. 독립 상점