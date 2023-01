뉴욕증시, 실적 발표 속에 혼조세로 출발

Crestwood Equity Partners LP(CEQP)가 17일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 2023년 1월 17일, Crestwood Midstream Partners LP는 2031년 만기인 무담보 선순위 채권의 원금 총액 5억 달러를 제공할 계획이라고 발표하는 보도 자료를 발표했습니다. 99.1 및 여기에 참조로 포함됨.99.1 2023년 1월 17일자 보도 자료, Notes Offering 104 Cover Page Interactive Data File 출시 발표 Crestwood Equity Partners LP(CEQP)은 13일 전 거래일 종가 대비 3.09% 내린 26.65달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] Crestwood Equity Partners LP는 미국 에너지 중류 부문의 자산 및 운영을 개발, 인수, 소유, 통제 및 운영합니다. 그것은 세 부분을 통해 운영됩니다: Gathering and Processing North; 수집 및 처리 남쪽; 및 저장 및 물류. Gathering and Processing North 부문은 Williston Basin 및 Powder River Basin의 생산자에게 천연 가스, 원유 및 생산된 물 수집, 압축, 처리, 처리 및 폐기 서비스를 제공합니다. 이 부문은 약 0.4Bcf/d의 수집 용량 및 0.5Bcf/d의 처리 용량을 가진 천연 가스 시설을 소유 및 운영합니다. 약 150,000Bbls/d의 수집 용량 및 266,000Bbls의 저장 용량을 갖춘 원유 시설; 약 130,000Bbls/d의 수집 및 처리 용량을 가진 물 시설을 생산했습니다. Gathering and Processing South 세그먼트는 천연 가스 수집, 압축, 처리 및 처리를 제공합니다. Marcellus, Barnett 및 Delaware 유역의 생산자에게 물 수집 및 처리 서비스를 제공했습니다. 이 부문은 2.5Bcf/d의 수집 용량과 0.7Bcf/d의 처리 용량을 가진 천연 가스 시설을 소유 및 운영합니다. 그리고 약 75,000Bbls/d의 수집 및 처리 용량을 가진 물 시설을 생산했습니다. 저장 및 물류 부문은 생산자, 정유사, 마케팅 담당자, 유틸리티 및 기타 고객에게 철도