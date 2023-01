뉴욕증시, FOMC 의사록 발표 앞두고 혼조세로 출발

By 이즈마엘 드 라 크루즈(Ismael De La Cruz)이즈마엘은 주식, 지수, 환율, 원자재, 채권 등을 다루는 금융시장 애널리스트입니다. 그는 Spanish Institute of Technical and Quantitative Analysts의 회원이기도 합니다.(2022년 1월 3일 작성된 영문 기사의 번역본) 2022년에는 주식과 채권 모두 암울했다. 2022년 4분기에는 달러 지수도 하락했다. 역사적으로 경기침체가 시작하려고 할 때는 약세장 바닥 이전이므로, 2023년 리스크는 여전히 높다.2022년 미국 증시는 10년래 최악의 한 해를 보냈다.2023년에 심각한 경기침체가 나타난다면 증시는 또다시 하락할 것이다. 역사적으로, 경기침체가 시작하려고 할 때는 약세장 바닥이 나타나기 전이다. 경기침체 시 주식은 큰 타격을 입는다. S&P 500 지수는 제2차 세계대전 이후 경기침체 기간 동안 평균 29% 하락했따.또한 2022년에는 달러 지수가 크게 오르면서 많은 미국 기업들의 실적이 타격을 입었다. 달러 지수는 최근 하락했으나, 향후 하락 지속은 부분적으로 연준의 상대적 매파성에 대한 투자자들의 인식에 달려 있다.2022년 12월 하락장지난 12월에 변동성 지수는 5% 상승했다.2022년 12월은 S&P 500 지수가 1% 이상 하락했던 최악의 12월 중 3위를 기록했다. 1위, 2위는 각각 2008년과 2018년이었다.마찬가지로 나스닥 종합 지수는 12월에 8.73% 하락해 최악의 12월 중 3위를 기록했다. 1위는 2002년(-9.7%), 2위는 2018년(-9.5%)이었다.역사적으로 나스닥 지수는 평균 176번째 거래일에 연고점을 기록했다. 하지만 2022년에는 1월에만 연고점이 나타나 이례적인 상황이었다. 연고점이 새해 첫 2주에 나타났던 해는 2022년 외에 5번 밖에 없었다.연저점을 보자면, 평균적으로 90번째 거래