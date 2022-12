미래에셋운용 글로벌엑스, 브라질 운용사와 신규 펀드 출시

브라질 현지 운용사와 'ETF 투자협력' 첫 사례

미래에셋자산운용은 미국 ETF 운용 자회사인 'Global X'(글로벌엑스)가 브라질 최대 운용사와 함께 브라질 현지에서 신규 펀드를 출시한다고 26일 밝혔다.글로벌엑스와 파트너십을 체결한 브라질 운용사 BB Asset(Banco do Brasil Asset Management Company)은 중남미 최대 규모의 국영은행인 브라질은행(Banco do Brasil)의 계열사다.두 회사는 이번 파트너십으로 브라질 현지에 'BB Global X Superdividendos BDR' ETF를 출시한다. 이 상품은 BB Asset이 글로벌엑스가 운용하는 'Global X Superdividend' ETF와 'Global X Superdividend US' ETF 2종에 투자하는 펀드다. 꾸준히 배당 수익을 지급해 온 159개의 글로벌 기업들에 투자하며 안정적인 인컴 수익 확보를 추구한다는 설명이다.BB Asset 최고경영자(CEO)인 아롤두 메데이루스(Aroldo Medeiros)는 현지 언론 인터뷰를 통해 "이번 글로벌엑스와의 파트너십으로 BB Asset의 포트폴리오를 더 혁신적으로 만들 수 있었다"며 "브라질 투자자들에게 차별화된 투자솔루션을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.글로벌엑스 CEO 루이스 베루가(Luis Berruga)도 "브라질 투자자들이 글로벌 상품에 대한 접근성을 높일 수 있는 발판을 마련했다고 생각한다"고 말했다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com