VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)가 27일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다. [종목 정보 바로가기] VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM) 거래내역 12월 27일(현지시각) 종목명(티커) 산업분류 비중 매도ORIX CORP(8591-T)0.2419% 매도TOPPAN INC(7911-T)0.2520% 매도MITSUI FUDOSAN CO(8801-T)0.2419% 이날 미국 공시정보에 따르면 VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)는 ORIX CORP(8591-T) 주식 300주를 매도했다. VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)의 ORIX CORP(8591-T) 보유비중은 0.2419%가 됐다. TOPPAN INC(7911-T) 주식 400주를 매도했다. VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)의 TOPPAN INC(7911-T) 보유비중은 0.2520%가 됐다. MITSUI FUDOSAN CO(8801-T) 주식 400주를 매도했다. VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)의 MITSUI FUDOSAN CO(8801-T) 보유비중은 0.2419%가 됐다. VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF(UIVM) 구성종목 12월 27일(현지시각) 종목명(티커) 비중 전 거래일 매매 1 ORANGE SA(ORA.PA) 1.2397% 2 CANADIAN UTILITIES LTD(CU.TO) 1.0381% 3 GEORGE WESTON LTD(WN.TO) 0.9071% 4 HENKEL AG & CO KGAA(HEN3.DE) 0.8970% 5 CAPITAL POWER CORP(CPX.TO) 0.8869% 6 KT&G CORP(33780.KS) 0.8768% 매도 7 BOUYGUES(EN.PA) 0.8466% 8 BANQUE CANTONALE VAUDOISE(BCVNS) 0.8466% 9 BRITISH AMERI TOBACCO PLC(BATS.L) 0.8365% 10 LOBLAW COMPANIES LTD(L.TO) 0.8264% 11 IMPERIAL BRANDS PLC(IMT.L) 0.8164% 12 VIVENDI SA(EX.PA) 0.8164% 13 ASTRAZENECA PLC(AZN.L) 0.8063% 14 SANOFI(SAN.PA) 0.7962% 15 BOLLORE SE(BOL.PA) 0.7861% 16 ACS ACTIVIDADES DE CONSTR(ACSSM) 0.78