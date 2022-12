▲ 하나증권은 미국 나스닥 상장사 시가총액 상위 10개 기업에 투자하는 상장지수증권(ETN) '하나 Solactive US Tech Top 10 ETN(H)'과 '하나 Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H)'을 출시했다고 26일 밝혔다. 이들 상품은 나스닥 상장 종목 가운데 시총 규모가 큰 상위 10개를 선별해 유동시가총액 가중방식으로 비중을 배분해 투자하는 'Solactive US Tech Top 10 Index NTR 지수'를 추종한다. 두 상품 모두 환 헤지형이다. /연합뉴스