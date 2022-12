마침내 빛 본 테슬라 주가 하락론자들…올해 공매도 수익 19조원

레오나르도 DRS(DRS)가 21일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 2022년 12월 19일, 대리 계약(해당 계약은 수시로 수정, 수정, 수정 또는 보완될 수 있는 "대리 계약")에 따라 회사, 대리권자, Leonardo - Societa per azioni와 미 국방부, US Holding은 Mr. David W. Carey와 Dr. Louis R. Brothers의 임기를 연장하고 재임명했습니다.2011년부터 2014년까지 Dr. Brothers는 국방부 연구 담당 차관보로 재직했습니다. 이 직책에서 그는 부서의 과학 및 기술 프로그램과 실험실에 대한 정책 및 감독을 담당했습니다.Brothers 박사는 현재 AE Industrial 포트폴리오 회사인 American Pacific Corporation 및 Redwire의 이사회에서 활동하고 있습니다. Brothers 박사는 국방, 정부 서비스 및 기술 산업 분야에서 25년 이상의 경험을 통해 이사회에 귀중한 지침을 제공합니다. 레오나르도 DRS(DRS)은 20일 전 거래일 종가 대비 0.67% 오른 12.04달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] Leonardo DRS, Inc.는 자회사와 함께 육상, 항공, 해상, 우주, 사이버 및 보안, 군사용 상용 영역에서 방위 제품과 기술을 제공합니다. Advanced Sensing and Computing과 통합 임무 시스템의 두 부문에서 운영됩니다. 이 회사는 위협 감지 및 상황 인식을 위한 적외선 시스템 및 센서를 포함한 고급 센서 기술을 제공합니다. 비냉각 적외선 시스템 및 브라운아웃 솔루션; 공중, 지상 차량 장착 및 분리된 군인 전자전(EW) 시스템; EW 소프트웨어 및 교육 시스템, 인텔리전스 솔루션. 또한 지상 차량, 선박 및 잠수함을 위한 컴퓨팅 시스템을 제공합니다. 네트워크 및 데이터 배포 애플리케이션; 센서 시스템; 군사 플랫폼의 네트워크 컴퓨팅 인프라. 또한 회사는 대 무인 항공 시스템, 단거리 대