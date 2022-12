기관 투자자는 20일 코스닥에서 자이언트스텝, 에코프로, NEW 등을 중점적으로 사들인 것으로 나타났다.기관 투자자의 순매수 상위 20개 종목은 자이언트스텝, 에코프로, NEW, 에스티팜, CJ ENM, 원텍, 에치에프알, 래몽래인, 인텔리안테크, 코난테크놀로지등이다.이중에 오락·문화 업종에 속한 종목이 3개 포함되어 있다.에코프로, NEW, 원텍 등은 전일 대비 주가가 상승했고, 자이언트스텝, 에스티팜, CJ ENM 등은 주가가 하락했다.[12월20일]코스닥 기관 순매수 상위 종목한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.