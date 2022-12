By 찰리 블레인(Charley Blaine)찰리는 시애틀에 기반을 둔 금융 저널리스트입니다. 그는 MSN Money에서 13년 동안 근무했으며 2008-2009년 금융 위기 동안 매일 글을 썼습니다. 그는 USA Today, New Orleans의 The Times-Picayune, Family Money 잡지를 포함한 신문과 잡지의 편집자이자 작가였습니다.(2022년 12월 12일 작성된 영문 기사의 번역본) 11월 시장 급등, 파월 의장의 비둘기파적 발언과 소비자물가지수(CPI) 상승 둔화 영향 그러나 이제 투자자들 연준의 추가적 단서 기다리면서 랠리 거의 지속되지 않아 증시 압박하는 가장 큰 요인은 여전히 인플레이션 우려지난 11월 30일, 제롬 파월 연준 의장이 금리인상폭 완화를 시작할 수 있다고 말한 이후 시장은 급등했다.당시 랠리 덕분에 11월 증시 실적은 강력했던 10월 이후에도 상당히 좋았다. 또한 나스닥 종합 지수 4.4% 상승 등 주요 지수가 급등하면서 랠리가 12월까지 이어질 수 있다는 희망이 나타났다.하지마 안타깝게도 랠리는 거의 지속되지 못했다. 투자자들은 금리인상 완화가 금리인하 또는 그와 비슷한 것으로 해석했기 때문일 것이다. 연준의 어느 누구도 그런 점을 확인해 주지 않았다.그래서 시장은 계속 하락할 것으로 보인다. 2022년은 2008년 이후 최악의 증시 실적을 기록할 것이다. 2023년에 대해서는 경기침체가 없기를 바랄 뿐이다.12월 들어 S&P 500 지수는 3.6% 하락했다. 파월 의장의 브루킹스연구소 연설 이후 7일 중 6일 동안 하락한 것이다. 올해 초부터 지금까지는 17.5% 하락했다.다우존스 지수는 12월에 3.2% 하락, 올해 7.9% 하락했으며, 나스닥 종합 지수는 12월에 4% 하락했고 올해에는 29.7% 하락했다.그렇지만 한숨을 돌리고 있을 시간이 없