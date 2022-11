샘 뱅크먼, 직원들에게 사과 편지 전달…"돌아갈 수 있다면 뭐라도 하겠다"

글로벌 메타버스 플랫폼 '더 샌드박스(The Sandbox·SAND)'가 K-pop Web 3.0 스타트업 '모드하우스'와 메타버스 사업 파트너십을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 파트너십으로 더 샌드박스와 모드하우스는 모드하우스 소속 블록체인 기반 K팝 걸그룹 '트리플에스(tripleS)'의 세계관 확장을 위해 메타버스에 팬 참여 소셜 허브를 구축하고 다양한 이벤트를 개최할 예정이다. 또한 트리플에스 NFT, 아바타, 웨어러블 그리고 각종 디지털 콜렉터블 아이템도 함께 선보일 계획이다.모드하우스는 오픈 아키텍처(개방형 시스템) 엔터테인먼트 생태계 구축을 목표로 설립된 기업으로, 블록체인 기반 팬 참여형 엔터테인먼트 플랫폼인 '코스모(Cosmo)'를 통해 아티스트와 관련된 모든 과정을 팬 중심으로 제작하고 있다. 모드하우스 소속 트리플에스는 팬 참여형 아이돌을 지향하는 24인조 K팝 걸그룹이다. 블록체인 기술을 활용해 기획사를 중심으로 운영되던 '일방향' 아이돌이 아니라 팬들이 기획에 참여하는 '양방향' 형태로 운영된다. 트리플에스 팬들은 NFT 및 블록체인 기술을 활용한 포토 카드를 이용해 '그래비티(Gravity)'라는 투표에 참여해 트리플에스의 유닛 그룹인 'Acid Angel from Asia(이하 AAA)'와 '+(KR)ystal Eyes'의 멤버를 직접 선발했다.트리플에스의 첫 유닛 AAA의 데뷔 앨범 'ACCESS'는 지난 10월 28일 발매 이후 2주 동안 다양한 성과를 이뤘다. 타이틀 곡 '제너레이션' 유튜브 뮤직비디오 조회수는 2,600만 달성하였고, 스포티파이 총 스트리밍 400만 회 이상, 아이튠즈 US, 멕시코, 터키 K팝 앨범 차트 1위에 등극 및 US, 캐나다 아이튠즈 K팝 곡 차트 9위, 아이튠즈 전 세계 앨범 차트에서는 74위 등 글로벌 K-Pop 시장에서 가시적인 성과를 보