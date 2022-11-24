[증시신상품] 글로벌엑스, 커버드콜 활용 월분배 ETF 3종 상장
▲ 미래에셋자산운용은 미국 상장지수펀드(ETF) 운용 자회사 '글로벌엑스'(Global X)가 지난 22일(현지시간) 금융·헬스케어·IT 등 3개 섹터의 ETF 3종을 뉴욕증권거래소에 상장했다고 24일 밝혔다.
상품명은 ▲ Global X Financials Covered Call & Growth ETF ▲ Global X Health Care Covered Call & Growth ETF ▲ Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF다.
이들 상품은 커버드콜 전략(주식·옵션 동시 거래)을 활용하며 매월 분배금을 지급한다.
/연합뉴스
상품명은 ▲ Global X Financials Covered Call & Growth ETF ▲ Global X Health Care Covered Call & Growth ETF ▲ Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF다.
이들 상품은 커버드콜 전략(주식·옵션 동시 거래)을 활용하며 매월 분배금을 지급한다.
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