11월 22일 제룡전기(033100)는 수주공시를 발표했다.◆제룡전기 수주공시 개요- 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY(이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결 309.8억원 (매출액대비 63.5 %)제룡전기(033100)는 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY(이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 22일에 공시했다.계약 상대방은 Public Service Electric and Gas Company이고, 계약금액은 309.8억원 규모로 최근 제룡전기 매출액 487.8억원 대비 약 63.5 % 수준이다. 이번 계약의 기간은 2022년 11월 22일 부터 2024년 12월 30일까지로 약 2년 1개월이다.한편 이번 계약수주는 2022년 11월 22일에 체결된 것으로 보고되었다.수주 공시는 향후 기업의 실적에 직접적인 영향을 미치기 때문에 계약의 규모, 계약 기간 등에 대해서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 특히 수주 공시가 늘어나는데 주가는 움직이지 않는다면 매수 관점에서 접근해 볼 수도 있다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.