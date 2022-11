◆ 최근 발표한 수주공시- 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY(이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결 309.8억원 (매출액대비 63.5 %)제룡전기(033100)는 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY(이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결에 관한 단일판매ㆍ공급계약체결을 22일에 공시했다.계약 상대방은 Public Service Electric and Gas Company이고, 계약금액은 309.8억원 규모로 최근 제룡전기 매출액 487.8억원 대비 약 63.5 % 수준이다. 이번 계약의 기간은 2022년 11월 22일 부터 2024년 12월 30일까지로 약 2년 1개월이다.한편 이번 계약수주는 2022년 11월 22일에 체결된 것으로 보고되었다.한경로보뉴스이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.