뉴욕증시, 구글·MS 실적 실망에 혼조세로 출발

힐튼 월드와이드(HLT)사가 26일(현지시간) 분기 실적을 발표했다. [종목 정보 바로가기] 분기 주당순이익(EPS)은 1.26달러(약 1789원)로 전년 동기 대비 46.51% 증가했다. 시장전망치 1.25달러(약 1768원)에 비하면 1.19% 부합했다. 분기 매출은 23억6800만달러(약 3조3619억원)로 전년 동기 대비 35.39% 증가했다. 시장 전망치였던 24억1048만달러(약 3조4222억원)에 비하면 1.76% 하회했다. 다음 실적 발표일은 1월 24일이다. 시장 전망치는 매출 23억7293만달러, 주당순이익 1.18달러다. 이 기사는 AI가 GAAP(일반회계원칙)에 따라 작성했습니다. 힐튼 월드와이드(HLT)은 25일 전 거래일 종가 대비 0.01% 오른 130.64달러로 장 마감했다. [해당 공시 바로가기] 환대 회사인 Hilton Worldwide Holdings Inc.는 호텔과 리조트를 소유, 임대, 관리, 개발 및 프랜차이즈합니다. 관리 및 프랜차이즈, 소유권이라는 두 가지 부문을 통해 운영됩니다. 회사는 호텔 관리 및 브랜드 라이센싱에 관여합니다. Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton에서 운영하고 있습니다. , 태피스트리 컬렉션 바이 힐튼, 엠버시 스위트 바이 힐튼, 힐튼 가든 인, 햄튼 바이 힐튼, 트루 바이 힐튼, 홈우드 스위트 바이 힐튼, 홈투 스위트 바이 힐튼, 힐튼 그랜드 베케이션. 이 회사는 다양한 카리브해 국가를 포함하여 북미, 남미 및 중앙 아메리카에서 운영됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카; 그리고 아시아 태평양. 2022년 2월 16일 기준으로 이 회사는 122개 국가 및 지역에 약 6,800개의 부동산과 100만 개의 객실을 보유하고 있습니다. Hilton Worldwide Holdin