뉴욕증시, 금리 하락에 3일째 상승…나스닥 2.25%↑ 마감

WSFS Financial Corporation(WSFS)가 25일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. 항목 2.02 운영실적 및 재무상태2022년 10월 24일에 등록자는 2022년 9월 30일에 마감된 분기의 수익을 보고하는 보도 자료를 발표했으며, 이는 2022년 10월 25일에 수정되었습니다. 수정된 보도 자료의 사본은 이 양식 8-K와 함께 제공됩니다. 자료 99.1과 같이.이 정보(별첨 99.1 포함)는 본 문서의 항목 2.02에 따라 제공되며 수정된 1934년 증권 거래법("교환법") 섹션 18의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않습니다. 해당 섹션의 책임과 그러한 정보는 1933년 개정된 증권법("증권법") 또는 거래법에 따른 제출에 참조에 의해 통합된 것으로 간주되지 않습니다. 그러한 제출에. WSFS Financial Corporation(WSFS)은 24일 전 거래일 종가 대비 0.53% 오른 49.14달러로 장 마감했다. WSFS Financial Corporation은 미국에서 다양한 은행 서비스를 제공하는 FSB인 Wilmington Savings Fund Society의 저축 및 대출 지주 회사로 운영됩니다. WSFS Bank, Cash Connect 및 Wealth Management의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 저축예금, 요구불예금, 이자가 붙는 요구불예금, 단기금융예금, 예금증서 등 다양한 예금 상품을 제공하고 있으며 개인, 기업, 지자체의 점보예금도 받습니다. 회사는 또한 고정 및 조정 이자율 주거 대출로 구성된 다양한 대출을 제공합니다. 상업용 부동산 모기지론; 개발자에 대한 상업 건설 대출; 운전 자본, 금융 장비 및 부동산 취득, 사업 확장 및 기타 사업 목적을 위한 상업 대출; 주택 개조, 자동차, 기타 담보 및 무담보 개인 할부 대출, 주택 자산 한도 및 무담보 신용 한도, 정부 보증 역 모기지와 같은 소비자 신용 상품. 또