블록체인 전문기업 네오핀은 게임, 메타버스, 대체불가토큰(NFT) 등 15개 블록체인 프로젝트의 온보딩을 진행하며 네오핀 생태계 확장 및 오픈플랫폼 추진을 가속화한다고 25일 밝혔다.디파이 서비스를 바탕으로, 네오핀 플랫폼의 다양한 활용처까지 제공하는 원스톱서비스를 통해 글로벌 블록체인 오픈플랫폼으로 자리매김한다는 전략이다.현재 네오핀에는 네오위즈 게임인 '브레이브 나인'과 '크립토 골프 임팩트'가 온보딩 중이다. 향후에는 게임 카테고리에 ▲블록체인 게임플랫폼 '에픽리그' ▲전략&보드 P2E 게임 '클레이다이스' ▲가상세계 P2E 게임 '쉽팜 인 메타랜드' ▲메타버스 및 NFT 플랫폼 '클레이메타'에 네오핀 지갑 연동 등 온보딩이 진행될 예정이다.메타버스 카테고리에서는 가상과 현실을 연결하는 다날의 커뮤니티 메타버스 플랫폼 '제프월드'가 온보딩 되며, 서비스 분야에서는 ▲블록체인 기반 씽잉 콘텐츠 플랫폼 '썸씽' ▲실물자산 토큰화 프로젝트 '엘리시아' ▲맛집 R2E (Review to Earn) 서비스 정식 론칭을 준비 중인 '레이지고메클럽' ▲릴리어스의 트레이닝한 만큼 보상을 받는 '릴리 T2E(Training to Earn)' ▲F2E(Fan to Earn) NFT 플랫폼 '메타비트' ▲가상자산 투자 정보 뉴스 플랫폼 '코인니스' ▲클레이튼 최초 도메인 서비스 'KNS(Klaytn Name Service)' 등이 온보딩 된다.NFT 카테고리는 ▲미술작품 전문 NFT 프로젝트 '세번째 공간' ▲국내 대표 NFT 마켓 플레이스 '비몰(BMall)' ▲대한민국 대표 스포츠 NFT 플랫폼 '300피트'가 온보딩 된다. 네오핀은 향후 각 프로젝트들의 마켓 플레이스에도 네오핀 지갑을 연결해 전체 생태계를 확장할 예정이다. 정효림 블루밍비트 기자 flgd7142@bloomingbit.io