By 제시코헨 (Jesse Cohen)제시 코헨은 Investing.com의 시니어 파이낸셜 애널리스트이며 미국 주식시장과 금, 원유 및 천연가스등의 상품에 대한 분석과 통찰력있는 견해를 제공한다.(2022년 10월 23일 작성된 영문 기사의 번역본) 이번 주 메가캡 기술 기업 실적, 3분기 미국 GDP, 개인소비지출 물가지수 주목 엑슨모빌, 강력한 실적 발표 앞두고 매수할 만한 종목 쇼피파이, 매출 성장 둔화 및 약세 전망으로 어려움 겪을 것금요일(21일) 미국 증시는 가파르게 상승 마감했다. 연준이 11월 금리인상폭을 낮출 수도 있다는 보도 이후 국채금리가 하락했기 때문이다.지난주 미국 증시 주요 3대 지수는 6월 이후 최대 주간 상승을 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 5.2% 상승했다. S&P 500 지수는 4.7% 상승, 다우존스 지수는 4.9% 상승했다.이번 주에는 여러 기업들의 실적 및 경제지표 발표가 예정되어 있고, 다음 주 연준의 금리 결정을 앞두고 있다.3분기 실적 시즌이 본격 진행되는 가운데, 이번 주에는 애플(NASDAQ:AAPL), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 등 메가캡 기술 기업들이 실적을 발표한다.보잉(NYSE:BA), 캐터필러(NYSE:CAT), 유나이티드파슬서비스(NYSE:UPS), 포드(NYSE:F), 제너럴 모터스(NYSE:GM), 맥도날드(NYSE:MCD), 코카콜라(NYSE:KO), 비자(NYSE:V), 마스터카드(NYSE:MA), 인텔(NASDAQ:INTC) 등 유명 기업도 실적을 발표할 예정이다.또한 목요일에는 미국 3분기 GDP 데이터가 발표되어 경기침체에 관한 추가적인 단서가 나올 것이다. 연준에서 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수(PCE)는 금요일에 발표된다.시장 방향과 관계없이 이번 주에 수요가 증가할 수 있는 주식 종목과 추가 하락할 수 있는 주식 종목을 다음과 같이 선정해 보았다. 단, 오늘 분석은 이번 주까지만 유효하다는 점을 기억하기 바란다.매수할 주식: 엑슨모빌필자는 미국 최대 석유 기업 엑슨모빌(NYSE:XOM)이 이번 주에 강력한 실적을 발표하고 주가는 사상 최고치를 경신할 것으로 본다. 엑슨모빌은 10월 28일 금요일 개장 전에 실적을 발표할 것이며 폭발적인 수익 및 매출 성장이 예상된다.옵션시장의 움직임을 보면, 트레이더들은 실적 발표 이후 엑슨모빌 주가가 상승이든 하락이든 약 6% 변동할 것으로 본다.컨센서스에 따르면 엑슨모빌 3분기 주당순이익은 3.67달러로 전년 대비 132.2% 상승한 것으로 예상된다. 3분기 매출은 에너지시장 펀더멘털 개선과 탄탄한 원자재 가격에 힘입어 전년 대비 45.3% 상승한 1,072억 달러로 예상된다.필자는 엑슨모빌 경영진이 향후 수익 및 매출 가이던스를 상향할 것으로 예상한다. 또한 원유 및 천연가스 가격 급등의 긍정적 영향을 반영해 잉여현금흐름 전망도 높일 것으로 본다.이에 시장 참여자들은 배당금 상승 및 자사주매입과 같은 현금 보상 계획이 궁금할 것이다.이전에 엑슨모빌 이사회는 2023년까지 최대 300억 달러 규모까지 자사주매입 계획을 확대했다. 그 이전에는 100억 달러 규모였다. 현재 분기별 주당 배당금은 0.88달러이고 연간 배당금은 3.52달러, 배당수익률은 3.85%다.엑슨모빌 주가는 올해 시장수익률을 크게 상회했다. 지난 금요일에는 106.40달러까지 기록했고 105.86달러로 마감하면서 이전 사상 최고치인 6월 8일의 104.59달러를 넘어섰다.올해 들어 엑슨모빌 주가는 73% 상승했으며 경쟁사인 셰브론(NYSE:CVX)(+47.6%), 셸(LON:RDSa)(22.1%), BP(NYSE:BP)(+17.7%)보다도 크게 올랐다.현재 주가 기준 엑슨모빌 시가총액은 4,412억 달러로 전 세계 시가총액 10위 기업이다.매도할 주식: 쇼피파이필자는 쇼피파이(NYSE:SHOP) 주가가 더 하락할 수 있다고 본다. 판매자들이 온라인 소매점을 열고 브랜드를 관리하도록 지원하는 플랫폼인 쇼피파이의 주가는 최근 2019년 4월 이후 최저치로 하락한 바 있다. 투자자들은 어려움을 겪고 있는 쇼피파이의 부진한 실적을 확인하게 될 것이다. 쇼피파이는 다시 한 번 분기 손실 및 매출 성장 둔화를 발표할 것으로 보인다.인베스팅닷컴에 따르면 쇼피파이의 3분기 주당순손실 예상치는 0.06달러로 전년 동기의 주당순이익 0.81보다 악화되었다. 예상치가 맞다면, 쇼피파이는 2개 분기 연속 손실 그리고 2019년 3분기 이후 최대 손실을 기록하게 된다.3분기 배출은 전년 동기 대비 19.6% 상승한 13억 4천만 달러로 예상된다. 펀더멘탈 악화의 영향이 지속되고 있고 금리인상 및 인플레이션 급등 등 어려운 거시경제 환경 속에서 쇼피파이는 고군분투하고 있다.암울한 실적으로 인해 쇼피파이 경영진은 가이던스를 하향 조정할 가능성이 높다. 핵심적인 전자상거래 부분의 실적이 둔화되고 있어서 포스트 팬데믹 시기의 성장 전망에 대한 우려가 높아지고 있기 때문이다.옵션시장에 따르면 시장 참여자들은 쇼피파이 주가가 실적 발표 이후 상당히 변동할 것으로 예상한다. 상승이든 하락이든 12% 정도 움직일 가능성이 있다.쇼피파이 3분기 실적은 10월 27일 목요일 개장 전에 발표될 예정이다.쇼피파이 주식은 올해 10대 1 액면분할되었고, 금요일 종가는 29.75달러였다. 10월 13일에는 3년래 저점인 23.63달러까지 하락했다. 현재 주가 기준 시가총액은 378억 달러다.쇼피파이는 2022년 내내 주가가 하락했고 올해 78.4% 떨어졌다. 게다가 2021년 11월의 사상최고치 176달러(주식 분할 적용) 대비 83% 낮은 수준이다.주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 S&P 500 and Nasdaq via the SPDR S&P 500 ETF와 Invesco QQQ ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 지수에 대한 롱포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF, Energy Select Sector SPDR ETF에 대해서도 롱 포지션을 보유합니다.해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기