뉴욕증시, 기술기업 실적 주시하며 혼조세로 출발

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)가 20일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다.[종목 정보 바로가기]Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) 거래내역 10월 20일(현지시각) 종목명(티커) 산업분류 비중 매수 홈디포(HD) 소매업 3.8739% 매수 화이자(PFE) 헬스케어 기술 3.9139% 매수 MSD(MRK) 헬스케어 기술 4.4945% 이날 미국 공시정보에 따르면 Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)는홈디포(HD) 주식 526만1879주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 홈디포(HD) 보유비중은 3.8739%가 됐다.화이자(PFE) 주식 3393만1061주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 화이자(PFE) 보유비중은 3.9139%가 됐다.MSD(MRK) 주식 1801만8109주를 매수했다. Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 MSD(MRK) 보유비중은 4.4945%가 됐다.Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD) 구성종목 10월 20일(현지시각) 종목명(티커) 비중 전 거래일 매매 1 MSD(MRK) 4.4945% 매수 2 암젠(AMGN) 4.2442% 매수 3 펩시코(PEP) 4.1842% 매수 4 IBM(IBM) 4.0140% 매수 5 화이자(PFE) 3.9139% 매수 6 록히드 마틴(LMT) 3.9039% 매수 7 시스코 시스템즈(CSCO) 3.8939% 매수 8 홈디포(HD) 3.8739% 매수 9 텍사스 인스트루먼트(TXN) 3.8539% 매수 10 코카콜라 컴퍼니(KO) 3.7538% 매수 11 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ) 3.7237% 매수 12 오토매틱 데이터 프로세싱(ADP) 3.6537% 매수 13 브로드컴(AVGO) 3.6036% 매수 14 블랙록(BLK) 3.0831% 매수 15 알트리아(MO) 3.0330% 매수 16 EOG 리소시스(EOG) 2.8529% 매수 17 3M(MMM) 2.3724% 매수