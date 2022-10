뉴욕증시, 금리인상 속도 완화 기대에 상승 출발

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)가 21일(현지시각) 일일거래내역을 공개했다.[종목 정보 바로가기]iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG) 거래내역 10월 21일(현지시각) 종목명(티커) 산업분류 비중 매수 USD CASH() 3.4087% 이날 미국 공시정보에 따르면 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)는USD CASH() 주식 1959만3186주를 매수했다. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)의 USD CASH() 보유비중은 3.4087%가 됐다.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG)의 구성종목 및 비중은 다음과 같다.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG) 구성종목 10월 21일(현지시각) 종목명(티커) 비중 전 거래일 매매 1 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY() 3.8376% 2 TREASURY NOTE() 0.8185% 3 UMBS 30YR TBA(REG A)() 0.7016% 4 TREASURY NOTE (OLD)() 0.6059% 5 TREASURY NOTE() 0.5847% 6 TREASURY NOTE() 0.5740% 7 TREASURY NOTE() 0.5634% 8 TREASURY BOND() 0.5315% 9 FNMA 30YR UMBS() 0.5209% 10 TREASURY NOTE() 0.5209% 11 TREASURY NOTE() 0.4996% 12 UMBS 30YR TBA(REG A)() 0.4996% 13 TREASURY NOTE (2OLD)() 0.4890% 14 TREASURY NOTE() 0.4784% 15 TREASURY NOTE() 0.4465% 16 TREASURY NOTE() 0.4465% 17 TREASURY NOTE() 0.4252% 18 TREASURY NOTE() 0.4252% 19 TREASURY BOND() 0.4252% 20 TREASURY NOTE() 0.4146% 21 TREASURY NOTE() 0.4146% 22 TREASURY NOTE (2OLD)() 0.4040% 23 TREASURY NOTE() 0.3933% 24 TREASURY NOTE() 0.3827% 25 TREASURY NOTE() 0.3721% 26 TREASURY NOTE() 0.3721